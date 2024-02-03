بازدید از موزه تاریخ طبیعی البرز تا پایان دهه فجر رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ارباب‌نیا گفت: موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی واقع در پارک شهید چمران وابسته به اداره کل حفاظت محیط زیست البرز و با مجوز اداره کل میراث‌فرهنگی استان فعالیت می‌کند که شامل انواع گونه‌های جانوری، گیاهی، سنگ‌ها و کانی‌ها است و به‌عنوان یکی از موزه‌های دیدنی البرز، می‌تواند میزبان گردشگران باشد.

وی عنوان کرد: تعدادی از انواع پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهی‌ها، گیاهان، حشرات، سنگ‌ها، کانی‌ها، اسکلت‌های جانوری، جمجمه و سردیس گونه‌های مختلف جانوری در موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی نگهداری می‌شود و نقش مهمی در شناساندن زیست‌بوم‌های مختلف جانوری و گیاهی به علاقه‌مندان ایفا می‌کند.

معاون میراث فرهنگی استان البرز دانش‌آموزان و دانشجویان را یکی از گروه‌های مهم برای بازدید از این موزه عنوان کرد و افزود: وجود فضای آزمایشگاهی برای آموزش بوم‌شناسی، جانورشناسی، گیاه‌شناسی، لیمونولوژی و تاکسیدرمی موجب شده تا دانشجویان نیز بتوانند برای ارائه واحدهای درسی عمومی تخصصی و پایه از این مرکز استفاده کنند.