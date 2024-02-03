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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۳

رییس شعبه سازمان هنری دفاع مقدس البرز:

هشتمین جشنواره دفاع مقدس «فانوس» برگزار می‌شود

هشتمین جشنواره دفاع مقدس «فانوس» برگزار می‌شود

کرج- رییس شعبه سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس استان البرز از برگزاری هشتمین جشنواره استانی و ملی دفاع مقدس «فانوس» در بخش های مختلف هنری خبر داد.

پویا پارسا در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری هشتمین جشنواره استانی و ملی دفاع مقدس «فانوس» در بخش‌های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، فیلم، موسیقی و سرود، رادیویی و بخش ویژه دانش آموزی خبر داد و عنوان کرد: تئاتر صحنه‌ای، تئاتر خیابانی و نمایشنامه رشته‌های بخش هنرهای نمایشی هستند.

وی افزود: این جشنواره همچنین در بخش‌های هنرهای تجسمی در رشته‌های عکاسی، نقاشی و پوستر، در بخش فیلم، در رشته‌های داستانی کوتاه، مستند کوتاه، نماهنگ و انیمیشن، در بخش موسیقی و سرود، در رشته‌های موسیقی باکلام و موسیقی بی کلام و سرود و در بخش رادیویی، در رشته‌های نمایش رادیویی و پادکست برگزار می‌شود.

پارسا تئاتر صحنه‌ای، سرود دانش آموزی، نقاشی و فیلم کوتاه ۱۸۰ ثانیه‌ای را رشته‌های بخش ویژه دانش آموزی عنوان و بیان کرد: نقش مردم در دفاع مقدس، نقش بسیج در دفاع مقدس، شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان و خانواده‌های معظم این عزیزان در دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم و وطن و مجاهدان و مقاومت اسلامی از جمله محورهای این جشنواره هستند.

رئیس شعبه سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس استان البرز آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را تیر ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد.

کد مطلب 6013422

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