به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که سوئیس جایگاه خود به عنوان میانجی در حل مناقشات را از دست داد.

«ماریا زاخارووا» روز شنبه در مورد تصویب راهبرد جدید سیاست خارجی ۲۰۲۴-۲۰۲۷ دولت برن اعلام کرد: این راهبرد جدید ظرفیت سوئیس به عنوان یک میانجی صادق در حل مناقشات را از بین برده است.

دیپلمات ارشد روسیه در رابطه با راهبرد سیاست خارجی جدید سوئیس گفت که راهبرد مذکور اتخاذ شده حاکی از پایبندی کورکورانه برن به دستورالعمل‌های آمریکا و اتحادیه اروپا است و در چنین شرایطی تضمین‌های سوئیسی مبنی بر تعهد به بی طرفی در مناقشات مضحک به نظر می‌رسد.

زاخارووا تاکید کرد که ظرفیت سوئیس به عنوان میانجی گر صادق در حل و فصل اختلافات به پایان رسیده است.

روسیه پیش از این هم در یادداشتی به کشورهای ناتو در مورد ارسال تسلیحات به اوکراین هشدار داده بود. وزارت خارجه روسیه هم چندی پیش اعلام کرد که کشورهای ناتو با ارسال سلاح به اوکراین با آتش بازی می‌کنند.

سوئیس که عضو بلوک ۲۷ کشوری اتحادیه اروپا نیست، شریک تجاری کلیدی اتحادیه اروپا به شمار آمده و از زمان آغاز عملیات ویژه مسکو در اوکراین در فوریه سال گذشته، تمامی تحریم‌های بروکسل علیه شرکت‌ها و افراد روسی را دنبال کرده است.