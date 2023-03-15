به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با اشاره به سیاستهای روسهراسانه رژیم کییف گفت مادامی که این روند ادامه داشته باشد، روابط دوستانه و صلحآمیز با اوکراین میسر نخواهد بود.
نبنزیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست روسیه تشکیل شده بود، گفت: تمایل داریم بر این موضوع تاکید کنیم که برای بحث و بررسی مشکلات داخلی اوکراین، درخواست تشکیل این جلسه را ندادیم. کارزار نامحدود روسهراسی که در این کشور به دست دار و دسته (ولودیمیر) زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین آغاز شده، تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود زیرا در چنین شرایطی، هیچ رابطه دوستانه و صلحآمیزی با اوکراین امکانپذیر نیست.
وی افزود: ما از همتایان اوکراینیمان خواستهایم و میخواهیم که به بیان ساده، حقوق و آزادیهای اولیه را رعایت کنند؛ حقوقی که همتایان غربی ما در خانه، با دقت و وسواس زیاد آن را دنبال میکنند اما زمانی که پای اوکراین در میان باشد، آنها استانداردهای متفاوتی را اعمال میکنند.
نبنزیان ادامه داد: بگذارید این سوال را از همسایه سوئیسیمان بپرسم؛ آیا یک فرد برای آنکه شهروند سوئیس شود، باید هویت ایتالیایی، فرانسوی یا آلمانی خود را کنار بگذارد؟ آیا این موضوع تمامیت کشور شما را تهدید میکند؟ اگر پاسخ منفی است، چرا از مقامات کییف بابت بلاهایی که به سر قومیتهای روس میآورند، انتقاد نمیکنید؟ امیدوارم امروز درباره اقدامات آنها، ارزیابی روشن و شفافی داشته باشید.
به گفته نبنزیا، روسهراسی به صلح پایدار و قابل اتکا در اروپا، کمکی نخواهد کرد و اروپاییها باید این موضوع را به روشنی درک کنند.
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