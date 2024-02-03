تمام دستاوردهای جمهوری اسلامی، مردم پایه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کاظمی در بازدید از نمایشگاه مدرسه انقلاب گفت: در کنار این کار اجرایی کار محتوایی هم توسط دانش آموزان این مدرسه انجام شده است. شما دانش آموزان در این نمایشگاه علاوه بر کار اجرایی برای ساختن غرفه‌های مدرسه انقلاب، روایتگری هم کردید و این ارزشمند است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: شما دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان مشکلات، چالش‌ها و عقب ماندگی‌های رژیم گذشته را روایت کردید و نشان دادید که ایران با وجود تحریم‌ها به چه پیشرفت‌هایی در گام دوم انقلاب اسلامی رسیده است. شما ثابت کردید که برای رسیدن به قله که راه دوری هم نمانده است با همت و تلاش و با مطالعه و درس خواندن شما این آینده نزدیک محقق خواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه چه در زمان انقلاب و چه امروزه هر دستاوردی که داشته‌ایم مردم پایه بوده است؛ گفت: این حضور مردم بوده است که ایران اسلامی به دستاوردهای موفق خود رسیده است. ان‌شاالله بار دیگر در انتخابات پیش رو حضور مردمی را ثابت خواهیم کرد و شما دانش‌آموزان وظیفه دارید که کسب علم و دانش کنید و در کنار درس با رویکرد تربیت چند ساعتی زمینه ارتقای هرچه بیشتر خود را فراهم کنید.

حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان هم در این مراسم گفت: یکی از بهترین روزهای ما در اتحادیه را امروز در شهریار داشتیم و غرفه‌ها با ارائه دانش آموزان بسیار مفید بود.

تاریخی با اشاره به بازدید وزیر آموزش و پرورش از غرفه‌های مدرسه انقلاب این مدرسه گفت: وزیر آموزش و پرورش هم با وجود اینکه برنامه‌های زیادی داشتند اما در میان برنامه‌هایشان وقت زیادی را به حضور در نمایشگاه مدرسه انقلاب اختصاص دادند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: مشابه چنین فعالیت‌هایی را دانش آموزان در دهه ۵۰ و ۶۰ هم داشتند. نوجوانان در سال‌های ابتدایی انقلاب همین گونه که شما صحبت‌هایی را ارائه دادید از انقلاب خود و آرمان‌هایشان گفتند و امروز شما هم به خوبی نشان دادید در مسیر همان شهدا و جوانان روزهای انقلاب، به این کشور و این انقلاب علاقه دارید.

تاریخی خاطر نشان کرد: امیدوارم که همین اقدامات موجب اعتلای کشور شود و شما دانش آموزان همان‌طور که در این نمایشگاه درخشیدید برای ایران عزیزمان هم پرشکوه عمل کنید.