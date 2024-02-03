نظام ارزی کشور باید متعهد به رفع نیاز تولیدکنندگان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی در صد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به پایان وقفه این نشست‌ها، گفت: در جلسه مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان بر نقش آفرینی بخش خصوصی و نیز رفع موانع تولید تاکید شد؛ این موضوع مهمی است و باید ثمرات آن در تصمیم‌ها قابل مشاهده باشد. امسال که رشد تولید و مهار تورم در دستور کار کشور قرار داشت، باید دستاوردهای مثبت و گره‌ها و موانع برای رئیس جمهوری ارسال شود تا صدای فعالان بخش خصوصی شنیده شود.

خاندوزی در ادامه تاکید کرد: در یک ماه و نیم پایانی سال با توجه به لزوم تأمین بازار شب عید و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، سر فصل دیگری از تعاملات مشترک دولت و بخش خصوصی آغاز می‌شود و بر همین اساس نظام ارزی کشور باید متعهد به تأمین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شود.

وی افزود: جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی بعد از نزدیک هشت ماه تشکل شد که جای خوشحالی دارد. در روزهای اخیر سرعت تأمین ارز واردات کالا افزایش یافته است، افزایش سرعت تأمین ارز در روزهای اخیر خود را در ثبت سفارش‌ها نشان می‌دهد. ‌