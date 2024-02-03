نحوه تدوین فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف

به گزارش خبرنگار مهر، «غلامعلی حدادعادل» رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی عصر امروز (شنبه) در گردهمایی داوطلبان نمایندگی تهران در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران و همچنین پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: امام خمینی مسیر ملت ایران را به سوی نور دگرگون کرد. در مقدمه اشاره‌ای به معنا و اهمیت انقلاب اسلامی می‌کنم. مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی ایجاد حکومت دینی است زیرا که در عالم سیاست در دنیای غرب پرونده حکومت دینی را بسته بودند.

وی افزود: در دنیای غرب از رنسانس و نهضت نوزایی به این سو به این جمع‌بندی رسیده بودند که باید به سوی جامعه‌ای سکولار حرکت کنند که در عرصه سیاست لازمه آن جدایی دین از سیاست باشد. سکولاریسم یکی از اصول مسلم دوران تجدد یعنی از رنسانس به این سو در تفکر غربی است. هیچکس در دنیای غرب تقریباً شک نکرده بود مگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی!

رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امام خمینی با انقلاب اسلامی در مقابل این تصمیم ایستادند و با رجوع به فطرت الهی مردم و ایمان اسلامی، مردم را برای تشکیل حکومت اسلامی فراخواندند و مردم هم با جان و دل اطاعت کردند و جان فدا کردند تا حکومت دینی برپا شود.

وی افزود: اجمالاً بدانید در عالم سیاست و حکومت اعتقاد به خدا پشتوانه اخلاق است. شما اگر می‌خواهید بدانید حکومت جدای از خدا با بشر چه می‌کند به دنیای امروز نگاه کنید و ببینید در این ساعاتی که ما اینجا نشستیم در غزه و فلسطین چه می‌گذرد. این بی‌رحمی و این جنایت و این بی‌اخلاقی و این ددمنشی از جانب آمریکا صورت می‌گیرد که خود را اوج و مظهر اکمل تمدن غربی می‌داند. وقتی خدا نباشد اخلاق ممکن است در حرف و سخن به زبان بیاید اما پشتوانه نخواهد داشت. در عمل حرف اخلاقی می‌زنند ولی در عمل ببینید چه می‌کنند.

وی افزود: هر کجا که زورشان برسد برای تأمین منافع خودشان با بقیه مردم همان کاری را می‌کنند که امروز در غزه با مردم مظلوم فلسطین می‌کنند. نتیجه جدا شدن حکومت از دین و دینداری است که اخلاق پشتوانه خودش را از دست می‌دهد.

حدادعادل تصریح کرد: حقانیت انقلاب اسلامی با شناختن باطل بودن دشمن این انقلاب که آمریکا باشد شناخته می‌شود. یعنی اگر کسی خودش نتواند به حقانیت این انقلاب پی ببرد کافی است که ببیند آن دشمنی که از روز اول در مقابل این انقلاب ایستاده بوده چه وضعی در دنیای امروز دارد.

وی افزود: باید با ایمان و امید حرکت کنیم. این دو کلید واژه را مقام معظم رهبری در ۱۴ خرداد در مراسم سالروز ارتحال امام بیان کردند. همین پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران با ماندگاری و مقاومت در برابر این همه توطئه، تحریم و تحریف و انواع تلاش‌ها برای براندازی از سوی همه شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی همراه بود. جمهوری اسلامی اگرچه صدمه می‌بیند اما ایستاده است مثل سرو و پیشرفت می‌کند.

وی افزود: اگر یک صدم این فشارها را بر ملت دیگری تحمیل کرده بودند، نمی‌توانست دوام بیاورد. نگاهی به کشورهای اطراف خودمان کنیم. من نباید اسم کشوری را بیاورم اما بدانید مقام بالای یک کشور یک کلمه خلاف میل آمریکا در همین منطقه گفتند، دو هفته طول نکشید که از مقام خودش کنار زده شد.

حدادعادل گفت: ما ۴۵ سال است که به آمریکا و متحدان او نه گفتیم و با شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده‌ایم و امروز کشور سربلند است از اینکه به دست خود مردم اداره می‌شود. رهبری فرمودند به قله نزدیکیم و ایمان و امید را برای ما کلید واژه و راهنما قرار داده‌اند. واقعاً حق داریم که امیدوار باشیم با یک ملتی که ایمان دارد.

رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: تهران ۳۰ نفر نماینده می‌خواهد و امروز بیش از دو هزار نفر داوطلب ورود به مجلس شدند و می‌توانیم بگوییم تقریباً به ازای هر کرسی نمایندگی تهران بین ۷۰ تا ۸۰ داوطلب هستند. یعنی اگر هیچ ضابطه‌ای نبود و ما می‌خواستیم قرعه کشی کنیم بین این ۲۰۰۰ نفر، احتمال اینکه هر یک نفر وارد مجلس شود نسبت ۱ به ۸۰ بود.

وی افزود: این ربطی ندارد که شورای ائتلاف شما را معرفی کند و یا در فهرست باشید یا نباشید؛ این یک واقعیت است و باید به این به عنوان یک واقع بینی توجه کنید. باید از خودمان بپرسیم هر یک از شما خواهران و برادران واقعاً چه کسی شایسته نمایندگی ملت و نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است.

حدادعادل تصریح کرد: جایگاه نمایندگان تهران در مجلس شباهت دارد به جایگاه تهران در کل کشور؛ چطور تهران در کل کشور یک مرکزیت دارد، همین اهمیت را نمایندگان تهران در مجلس دارند. یعنی ما در هیچ شهر بزرگی از شهرهای ایران بیش از پنج یا شش نماینده نداریم و تهران سی نماینده دارد. همیشه از اول انقلاب نمایندگان تهران پیشران مجلس بودند و هویت بخش بودند. نمی‌گویم که بقیه بیکار بودند اما نمایندگان تهران پیشانی مجلس بودند.

وی افزود: کسی که نماینده می‌شود، باید در درجه اول واجد دانش لازم باشد. کشور باید با علم و دانش اداره شود. امروز در هر موضوعی که از مسائل اساسی وارد می‌شویم می‌بینیم که با مسائل علمی مواجه هستیم و باید آگاهی داشته باشیم به آن مسئله از جمله اقتصاد که مسئله اصلی کشور ما است.

حدادعادل گفت: نمایندگی مجلس مستلزم تجربه است قانونگذاری کار دشواری است. من بیش از ۴۲ ساله است عضو شورای عالی آموزش و پرورش هستم. شورای عالی آموزش و پرورش یک مجلس کوچک است که قوانین مدرسه‌ای را تصویب می‌کند ما بعد از ۴۲ سال کار، هنوز وقتی یک قانون تصویب می‌کنیم ۶ ماه بعد می‌بینیم یک کسی از یک شهرستان نامه نوشته است که در این مقرراتی که گذاشتیم یه گوشه آن را ندیدید.

وی افزود: در مجلس باید در مورد همه امور تصمیم گرفته شود و چقدر احاطه لازم دارد. شناخت مسائل و شناخت از شرایط بین المللی و شرایط منطقه مهم است. مجلس برای آحاد ۸۵ میلیون نفر تعیین تکلیف می‌کنند.

حدادعادل گفت: در فاصله کمتر از بیست و چند روز مانده به رأی گیری با استقبال انبوه شما خواهران و برادران رو به رو هستیم که می‌باید یک فهرست ۳۰ نفره برای مردم عرضه کنیم و منتظر انتخاب مردم باشیم. در قدم اول گفتیم این ۱۲۰۰ نفری که در وبگاه شورای ائتلاف ثبت نام کردند بر حسب تخصص‌هایشان از هم تفکیک کنیم.

وی افزود: حدود ۱۴ کانون تخصصی از متخصصان انقلابی که به شورای ائتلاف پیوند دارند را تشکیل دادیم. هر فردی را بر حسب تخصصش به کانون مربوطه خودش معرفی می‌کنیم. مصاحبه‌ها از فردا آغاز می‌شود. گفتیم که این فهرست کانون‌های ما است و هر کسی خودش انتخاب کند که در کدام کانون می‌خواهد مصاحبه شود. مثلاً ممکن است یک روحانی بخواهد به عنوان یک حقوقدان به مجلس وارد شود و به همین خاطر در کارگروه حقوق ثبت نام می‌کند.

رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول دو روز ترتیباتی ایجاد کردیم که دوستان متخصص ما که دید سیاسی دارند با نامزدها مصاحبه کنند و از آنها خواستیم که بیشتر شنونده باشند و این مصاحبه شبیه مصاحبه دانشجویی دوران دکتری نیست.

وی افزود: بعداً با توجه به فکر و سابقه نامزدها که در کارنامه شما درج می‌شود، یک نمره‌ای به نامزدها داده می‌شود و ما گفتیم ۲۰ درصد از نمره‌های بالای این مصاحبه‌ها را جدا کنند و به ما بدهند که در مرحله بعد در یک فرایند دیگری و یک قدم به سوی ۳۰ نفر نهایی برداریم.

حدادعادل تصریح کرد: ملاحظاتی در بستن لیست و فهرست نهایی وجود دارد مثلاً اینکه جامعه از ما انتظار دارد که حتماً تعدادی خانم به مجلس راه پیدا کند و این نه فقط در پی غوغای دروغین (زن زندگی آزادی) بود بلکه این باور ما قبل از این قضایا بود و این قضایا باور ما را تاکید کرد. همچنین ملاحظاتی از جهت موزون بودن تخصص‌ها داریم.

وی افزود: شما انشالله به قصد قربت و با نیت خدایی قدم به این عرصه داوطلبی گذشتید. نفس حضور انبوه شما امیدبخش و مایه تشکر است؛ ولی من می‌خواهم عرض کنم تنها جای خدمتگزاری به انقلاب و کشور، نمایندگی مجلس نیست. کشور هزاران مسئله دارد که باید به دست امثال شما حل شود.