به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آخرین استعلام از سامانههای وزارت کشور، ۷۶۵ پروژه افتتاحیه و کلنگزنی با اعتبار ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سطح این استان در دهه فجر داریم.
وی تصریح کرد: از این میزان ۲ هزار و ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ۶۶۸ پروژه قابل افتتاح و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به ۹۷ پروژه کلنگزنی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: نسبت به سال گذشته پروژهها ۱/۵ برابر رشد داشته و ۱۰ درصد در بحث پروژههای کلنگزنی افزایش داشتیم.
حیدری اضافه کرد: همچنین ۳۱ پروژه در شهرداریها افتتاح و کلنگزنی میشود و به ترتیب شهرداری شهرکرد با ۱۰ پروژه، فارسان با پنج پروژه و کوهرنگ با سه پروژه بیشترین تعداد پروژه را دارا هستند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به لحاظ اعتبار افتتاح بیشترین اعتبار مربوط به شهرکرد با ۲۳ میلیارد تومان، بن با ۷ میلیارد تومان، فارسان با ۶ میلیارد تومان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چلگرد در بحث کلنگزنی
با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان، لردگان با اعتبار ۴/۱ میلیارد تومان، و فارسان با اعتبار ۴ میلیارد تومان دارای بیشترین اعتبار هستند.
وی بیان داشت: موارد یادشده علاوهبر ماشینآلاتی است که به شهرداریها تحویل داده شده است.
حیدری با اشاره به پروژههای مربوط به دهیاریها افزود: در ۱۹۱ دهیاری ۱۵۰ پروژه افتتاح و ۴۱ پروژه کلنگزنی میشود، که بیشترین افتتاحها مربوط به لردگان با ۵۳ افتتاح، خانمیرزا با ۲۳ افتتاح، سامان با ۱۸ افتتاح و اردل با ۱۶ افتتاح است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: اعتبار دهیاریها در پروژههای عمرانی قابل افتتاح و کلنگزنی مربوط به لردگان و ۱۷۰ میلیارد تومان شامل ۱۱۴ میلیارد تومان اعتبار کلنگزنیها و ۵۶ میلیارد تومان اعتبار پروژههای قابل افتتاح است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد پروژه قابل افتتاح مربوط به وزارت کشور ۱۷۴ پروژه، وزارت نیرو ۱۶۵ پروژه، وزارت جهاد کشاورزی ۷۵ پروژه، بنیاد مسکن ۷۵ پروژه و بهزیستی ۲۹ پروژه است.
حیدری یادآور شد: در زمینه کلنگزنی وزارت کشور با ۴۹ پروژه، وزارت نیرو ۱۱ پروژه، وزارت بهداشت هفت پروژه، وزارت ورزش و جوانان ۶ پروژه، وزارت راه و شهرسازی پنج پروژه و وزارت جهاد کشاورزی پنج پروژه وجود دارد.
وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری، استانی پیشرو در زمینه فیبر نوری است و حداکثر تا هفته دولت سال آینده فیبر نوری در همه شهرها فعال میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیشترین پروژههای افتتاح در دهه فجر را ۹۶ پروژه مربوط به شهرکرد و لردگان دانست و اذعان داشت: کوهرنگ با ۷۷ پروژه، اردل با ۶۳ پروژه، فارسان با ۵۸ پروژه و سامان با ۵۷ پروژه در رتبههای بعدی در این زمینه قرار دارند.
حیدری ادامه داد: همچنین در زمینه کلنگزنی لردگان ۳۵، کوهرنگ ۱۴، شهرکرد ۱۲، سامان ۶، بروجن، خانمیرزا، اردل و بروجن هر کدام پنج پروژه را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: در پروژههای عمرانی ۳ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاریم که معادل بودجه عمرانی سه سال این استان است، این درحالی است که در بسیاری از مشاغل در استان با مشکل کمبود نیرو مواجه هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:
۷۶۵ پروژه در دهه فجر در چهارمحال وبختیاری افتتاح و کلنگزنی میشد
شهرکرد-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۶۵ پروژه با اعتبار ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سطح این استان در دههفجر افتتاح و کلنگزنی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آخرین استعلام از سامانههای وزارت کشور، ۷۶۵ پروژه افتتاحیه و کلنگزنی با اعتبار ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سطح این استان در دهه فجر داریم.
نظر شما