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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

طحان‌نظیف خبر داد؛

صلاحیت بیش از ۷۵۰ نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس تایید شد

صلاحیت بیش از ۷۵۰ نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان از تأیید شدن صلاحیت بیش از ۷۵۰ نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان از تأیید شدن صلاحیت بیش از ۷۵۰ نفر دیگر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اسامی این ۷۵۰ نفر امروز به وزارت کشور ارسال خواهد شد و از طریق وزارت کشور به داوطلبان نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

طحان نظیف گفت: تاکنون تعداد کل داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تأیید صلاحیت شده اند، از ۱۴ هزار نفر گذشت.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بررسی‌های شورای نگهبان درباره صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تا ۱۹ بهمن ادامه خواهد یافت و نتایج بعد از ۱۹ بهمن به داوطلبان اعلام خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت بررسی اعتراض داوطلبان تأیید صلاحیت نشده انتخابات مجلس خبرگان رهبری، گفت: مهلت رسیدگی به اعتراضات داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز بر اساس تقویم انتخابات تا ۱۸ بهمن است و با بررسی‌هایی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد، چنانچه تغییری در نتایج صورت گیرد، به داوطلبان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6014152
زهرا علیدادی

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