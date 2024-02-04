بنیاد حامیان و ستاد خیرین در ۸۰ دانشگاه کشور تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مصطفی زمانیان در نشست بنیاد حامیان دانشگاه کاشان افزود: به استناد و الگوپذیری موفق دانشگاه کاشان، ستاد خیرین وزارت علوم در سال گذشته در ۸۰ دانشگاه کشور بنیاد حامیان و ستاد خیرین تشکیل داده که امید است که در همه دانشگاههای وزارت علوم این ستاد فعال شود.
دبیر ستاد خیرین وزارت علوم در این نشست از مشارکت و حضور خیرین در کمک به آموزش عالی قدردانی کرد و افزود: یکی از فرصتهایی که دولت سیزدهم فراهم کرده که امیدواریم در پایان برنامه توسعه هفتم نیز اجرایی شود، فرصت حضور خیرین برای اتمام پروژههای نیمه کاره کشور است.
زمانیان خاطرنشان کرد: با همین واسطه، خیرینی که در پروژههای نیمه تمام دولتی که بیش از ۵۰ درصد از آنها ساخته شده باشد کمک کنند؛ تا سقف ۵۰ درصد، معادل مالیات آنها محسوب خواهد شد.
رییس مرکز برنامهریزی استراتژیک ریاست جمهوری افزود: این برنامه زمینهای را فراهم میکند که همه مردم کشور را در راستای حل مسایل کشور دخالت دهیم و به عنوان یکی از بخشهای برنامه هفتم توسعه، ظرفیتی را برای حضور هر چه بیشتر خیرین فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه نرمافزاری امروز با مشکل مواجه هستیم، از خیرین خواست تا در حوزه نرمافزاری بیشتر ورود کنند تا دانشآموزان و دانشجویان به فناوریهای نوین، بیشتر دسترسی داشته باشند.و همچنین به تامین تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشجویان بیشتر توجه کنند.
زمانیان با بیان اینکه در ستاد خیرین، افراد بزرگوار خیر را به خاطر پول احترام نمی گذاریم خاطرنشان کرد: خیرین بهاسطه درایت و خردی که دارند مقبول هستند.
وی در اختیار قرار دادن تجربه آموزش کسب و کار به دانشجویان را لازم دانست و افزود: محتوای آموزشی، دانشجو را کاسب بار نمیآورد و از خیرین میخواهم تا عقل کاسبی را به دانشجو یاد دهند.
دبیر ستاد خیرین وزارت علوم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که ما به پنجههای طلایی نیاز داریم افزود: کشور ما به تکنسین و افراد کارآزموده نیاز دارد و امروز پیشرانی در توسعه اقتصادی کشور است.
وی عقل سلیم را از دیگر ویژگیهای خیرین عنوان کرد و گفت: اگر کسی کمک کند به نسل دانشگاهی که این عقل سلیم را در بین دانشجویان تقویت کند بسیار اثرگذار است.
زمانیان برگزاری نشستهایی را با حضور مشترک دانشجویان و خیرین تاکید کرد و گفت: یکی از برنامههای جدی این است که دانشجویان این خیرین را ببینند تا از تجربیات این افراد استفاده کنند.
این مقام مسؤول تاکید کرد: کسب سیره زندگی این بزرگواران و به تصویر کشیدن زندگی این افراد و الگوسازی بین دانشجویان بسیار در تربیت آینده نسل دانشجو اثرگذار است.
وی افزود: از دانشگاه کاشان میخواهم همانگونه که این دانشگاه پیشرو در تاسیس بنیاد حایمان بوده است با همت شما خیرین اولین مجمع دانشآموزان خیر را در کاشان ایجاد کند.
رییس دانشگاه کاشان هم در این نشست با بیان اینکه ستاد خیرین این دانشگاه در سال ۸۷ تاسیس شده افزود: این الگو بعد از آن در وزارت علوم منتشر شده و رونق گرفته است.
عباس کتابی مشارکت خیرین در ساخت فضاهای دانشگاه را منشاء خیر و برکت برای دانشگاه ذکر کرد و افزود: دانشجویانی که در فضاهای خیرساز تحصیل می کنند احساس آرامش و تعلق خاطر بیشتری پیدا میکنند.
وی به کسب رتبه نخست دانشگاه کاشان در سال ۱۴۰۱ در جذب خیرین در بین دانشگاههای وزارت علوم اشاره کرد و افزود: کاشان شهر مردم است و زیرساخت های این شهر را مردم بنا نهادهاند و شعار این دانشگاه نیز دانشگاه حکمتبنیان و جامعهمحور است.
مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه کاشان نیز به تشکیل مجمع خیرین دانشگاه کاشان از سال ۸۷ در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این بنیاد از زمان تاسیس تاکنون به نیازهای دانشجویان توجه داشته و در راستای حل این مسائل کوشیده است.
علیمحمد الماسی ایجاد فضاهای کالبدی، آزمایشگاه، کتابخانه و بنیاد نخبگان سعیدی را از فعالیتهای انجام شده خیرین در این دانشگاه عنوان کرد و افزود: همچنین در راستای رفع مشکل مالی دانشجویان، صندوق فاطمه زهرا سلامالله علیها تشکیل شده است.
وی بورسیه تحصیلی به دانشجویان را از دیگر اقدامات بنیاد حامیان این دانشگاه عنوان کرد و گفت: این بنیاد با موسسات خیریه در ارتباط است و از مجمع خیرین مدرسه ساز الهام گرفته است و خیرین همیشه یار و همراه این دانشگاه بودهاند که از تلاشهای آنها قدردانی میشود.
رییس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه کاشان گفت: اگر انسان بخواهد خود را بشناسد باید جایگاهش را در هستی بشناسد.
فهیمیتبار با اشاره به اینکه وقتی انسان خود را در مقابل تعداد کتابخانهها و میلیونها جلد کتاب و نمادهای بزرگ بگذارد میبیند که چقدر کوچک است افزود: یکی از آثار این مجالس با حضور خیرین بزرگوار این است که من چقدر در مقایسه با افرادی که تا این اندازه کار کردند و خدمت به انسانیت کردهاند احساس کوچکی میکنم.
رییس هیات مدیره بنیاد حامیان، اقدام خیرین ارجمند در دانشگاه کاشان را قابل تقدیر دانست و افزود: وقتی افرادی به دانشگاه آمدند و به ما اعتماد کردند ما سرمان را بالا آوردیم و قدردان آنها هستیم و امیدوارم این مسئولیت را به سر منزل مقصود برسانیم.
وی با بیان اینکه پیدا کردن پول به معنای هزینه کردن عمر و مدیریت کردن است خاطرنشان کرد: اگر کسی دانشجویی را بورسیه کرد یعنی ۱۰ سال عمرش را بیمه کرده است.
فهیمیتبار افزود: دانشجویان دانشگاه در محیطی امن در حال تحصیل هستند و اگر بخواهیم که این جوانان آینده سازان کشور باشند باید به آنها بیشتر توجه کنیم.
در این نشست، انجمنهای مدرسه ساز و سلامت و جمعی از خیرین نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند.
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