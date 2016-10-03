  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

راه اندازی بنیاد حامیان دانشگاه ها تسهیل می شود

راه اندازی بنیاد حامیان دانشگاه ها تسهیل می شود

قائم مقام وزیرعلوم در ستاد خیّرین از رایزنی با وزارت کشور برای تسهیل در راه اندازی بنیادهای حامیان دانشگاه ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امید با اشاره به رایزنی و تعامل موثر با وزارت کشور برای تسریع و تسهیل در انجام فرایند اداری تاسیس و راه اندازی بنیاد های حامیان دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزشی و پژوهشی گفت: وزارت علوم بر استفاده حداکثری از ظرفیت های خیّرین و واقفین در توسعه زیرساخت های علم و فناوری تاکید دارد.

وی افزود: ماموریت ستاد خیّرین سیاستگذاری، نظارت و بستر سازی برای تبیین و تثبیت گفتمان خیّرین آموزش عالی جهت حضور و مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم در عرصه علم و فناوری است و بر رفع کردن موانع و مشکلات احتمالی در راستای تحقق این هدف تاکید دارد.

قائم مقام وزیر در ستاد خیّرین وزارت علوم، یکی از مهم ترین برنامه های این ستاد را تاسیس و راه اندازی بنیاد های حامیان با محوریت خیّرین در تمامی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی عنوان کرد.

وی با اشاره به ارتباط مستمر دبیرخانه این ستاد با معاونت امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشور، از رایزنی و تعامل موثر دبیرخانه ستاد خیّرین وزارت علوم با آن معاونت برای تسریع و تسهیل در فرایند شکل گیری و تاسیس بنیاد های حامیان دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری خبر داد.

کد مطلب 3786062
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها