راه اندازی بنیاد حامیان دانشگاه ها تسهیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امید با اشاره به رایزنی و تعامل موثر با وزارت کشور برای تسریع و تسهیل در انجام فرایند اداری تاسیس و راه اندازی بنیاد های حامیان دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزشی و پژوهشی گفت: وزارت علوم بر استفاده حداکثری از ظرفیت های خیّرین و واقفین در توسعه زیرساخت های علم و فناوری تاکید دارد.

وی افزود: ماموریت ستاد خیّرین سیاستگذاری، نظارت و بستر سازی برای تبیین و تثبیت گفتمان خیّرین آموزش عالی جهت حضور و مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم در عرصه علم و فناوری است و بر رفع کردن موانع و مشکلات احتمالی در راستای تحقق این هدف تاکید دارد.

قائم مقام وزیر در ستاد خیّرین وزارت علوم، یکی از مهم ترین برنامه های این ستاد را تاسیس و راه اندازی بنیاد های حامیان با محوریت خیّرین در تمامی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی عنوان کرد.

وی با اشاره به ارتباط مستمر دبیرخانه این ستاد با معاونت امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشور، از رایزنی و تعامل موثر دبیرخانه ستاد خیّرین وزارت علوم با آن معاونت برای تسریع و تسهیل در فرایند شکل گیری و تاسیس بنیاد های حامیان دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری خبر داد.