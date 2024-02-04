به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه یمن در بیانیهای حملههای آمریکا و انگلیس به صنعا پایتخت این کشور و همچنین استانهای حجه، صعده، تعز و البیضا را محکوم کرد و این حملهها را بر خلاف قانونهای بینالمللی و میثاق ملل متحد عنوان کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: حمله آمریکا و انگلیس به یمن برای سرپوشنهادن مداوم بر جنایتهای جنگی و نسلکشی جمعی در غزه از سوی دشمن صهیونیست به انجام رسید. ما مسوولیت کامل تداوم تهدید دریانوردی و تجارت بینالمللی را متوجه آمریکا و انگلیس میدانیم.
وزارت خارجه یمن تاکید کرد: حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی و انگلیسی در دریای سرخ و دریای عرب نوعی از اشغالگری است و تمامی کشورهای حاشیه دریای سرخ و دریای عرب موظف هستند با این اشغالگری مبارزه کنند.
گفتنی است شب گذشته شبکه خبری المیادین از حمله شبانه ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به منطقههایی در شمال شرق و جنوب صنعا از جمله منطقههای «عطان»، «النهدین» و «الحفا» خبر داد. خبرنگار شبکه خبری المیادین در این باره گزارش داد که در ادامه تجاوز نظامی بامدادی ائتلاف آمریکایی- انگلیسی، منطقههای مقبنه و حیفان واقع در غرب و جنوب استان تعز ۱۱ بار از سوی متجاوزان هدف قرار گرفتند. اما در همین رابطه خبرنگار این شبکه اعلام کرد که بیش از ۲۲ نوبت صنعا، پایتخت یمن و استانهای دیگر هدف حملههای ائتلاف آمریکایی- انگلیسی قرار گرفتهاند.
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