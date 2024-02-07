به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرده است که ایالات متحده قصد ندارد به هدف قرار دادن گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق و سوریه برای مدت طولانی ادامه دهد.

به گفته سخنگوی پنتاگون، حضور ناوهای جنگی ایران در دریای سرخ و انجام مأموریت‌های خود طبیعی است.

این مقام ارشد آمریکایی همچنین تاکید کرد که حضور ما در دریای سرخ برای حفاظت از آزادی دریانوردی است و منتظر درگیری دریایی با ایران نیستیم.

چند روز پیش نیز، «جان کربی»، هماهنگ کننده راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در ارتباط با حملات تجاوزکارانه این کشور به نقاطی در عراق و سوریه گفت: جمعه شب اهداف خاصی را هدف قرار دادیم.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اینکه آیا واشنگتن اهدافی در ایران را مدنظر دارد یا خیر، گفت: من در برنامه تلویزیونی حضور ندارم تا درباره برخی احتمالات در آینده حرف بزنم.

کربی در پاسخ به سوالی پیرامون اختیارات جو بایدن در ارتباط با این قبیل تجاوزات اضافه کرد: می‌دانیم که رییس جمهور اختیار چنین حملاتی را دارد… آنچه ما در ۳ سال پیش انجام دادیم… بیش از ۵۰۰ تحریم نهادها، ۵۰ نظام تحریمی و… بوده است. رییس جمهور خواستار گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) نیست.

وی در ادامه افزود: اقدامات ما مثل دولت قبل نیست؛ بعد از دستور حمله ریس جمهور پیشین- ترامپ- به ژنرال (شهید حاج قاسم) سلیمانی، حملات به نظامیان و تأسیسات ما به شدت افزایش یافت؛ آنقدر این حملات افزایش داشت که در اواخر ۲۰۲۰، «مایک پمپئو» وزیر خارجه وقت آمریکا موضوع بررسی بستن سفارتمان در بغداد را آغاز کرد.