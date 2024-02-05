خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملههای زمینی و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخشهای مرکزی و جنوبی نوار غزه همچنان از میان شهروندان بی گناه فلسطینی در این باریکه قربانی میگیرد.
تداوم حمله های وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه
ارتش رژیم صهیونیستی به حملههای وحشیانه خود به منطقههای مختلف نوار غزه ادامه میدهد.
در نتیجه حمله جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی به یک خانه در منطقه «الحکر» واقع در «دیرالبلح» در مرکز نوار غزه ۴ فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.
تکتیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی با هدف قراردادن یکی از مدرسههای وابسته به آژانس آنروا سازمان ملل متحد یک فلسطینی دیگر را به شهادت رساندند و چندین نفر دیگر را نیز زخمی کردند.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که پیکر ۱۷ شهید فلسطینیِ حملههای بیامان ارتش رژیم صهیونیستی به منطقههای مختلف شهر خانیونس به بیمارستانهای این شهر منتقل شده است.
جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی به سوی خانههای شهروندان فلسطینی در پیرامون مجتمع درمانی «ناصر» در خانیونس آتش گشودند.
همچنین جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی ۲ مدرسه «قندیله» و «حیات» در اردوگاه خانیونس را که محل اسکان صدها آواره فلسطینی هستند محاصره کردهاند.
هلال احمر فلسطین گزارش داد که نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی رییس و مدیر اداری بیمارستان «امل» خانیونس وابسته به جمعیت هلال احمر فلسطین را بازداشت و به محل نامشخصی منتقل کردهاند.
همچنین جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی جنوب شهر غزه را بمباران کردند.
مراسم تشییع دو شهید مقاومت لبنان در شهرک الطیبه در جنوب لبنان
مراسم تشییع دو شهید راه قدس با نامهای عباس مبارک و محمد یحیی در شهر الطیبه در جنوب لبنان برگزار شد.
مقاومت اسلامی لبنان چند پایگاه نظامی دیگر صهیونیستها را هدف قرار داد
حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی اعلام کرد که ۲ عملیات جدید را علیه موضعهای ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی به انجام رسانده است.
حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱:۴۵ عصر امروز دوشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۴ موضع رویسات العلم واقع در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و به صورت مستقیم به آن آسیب زدند.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱:۳۵ عصر امروز دوشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۴ موضع السماقه واقع در تپههای اشغالی کفرشوبا و مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و به صورت مستقیم به آن آسیب زدند.
رسانههای عبری زبان نیز ضمن تایید این خبر گزارش دادند که منطقه هاردوف (مزارع اشغالی شبعا) از سمت لبنان با موشک هدف گرفته شده، اما آژیر هشدار در این منطقه به صدا در نیامده است.
از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرکهای «راشیا الفخار»، «کفر حمام» و «مرکبا» در جنوب لبنان را گلولهباران کرد.
همچنین اطراف شهرکهای «الناقوره»، «برعشیت» و «اللبونه» در جنوب لبنان از سوی جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.
یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز خانهای در شهرک «یارون» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
حمله جدید حزب الله به اشغالگران
منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کردند سه موشک از جنوب لبنان به سمت پایگاههای ارتش رژیم صهیونیستی در بلندیهای اشغالی کفرشوبا در شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است.
از سوی دیگر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد: اگر از راه دیپلماتیک در جنوب لبنان نتیجه نگیریم برای بازگردانیدن ساکنان شمال به راه حل نظامی روی خواهیم آورد.
همزمان خبرنگار الجزیره گزارش داد که توپخانه رژیم صهیونیستی حومه شهرک های مرکبا، راشیا الفخار و کفرحمام در جنوب لبنان را گلوله باران کرده است.
ضربه مهلک مقاومت فلسطین به نظامیان صهیونیست در شهر غزه
گردانهای قسام در بیانیه ای اعلام کرد: عملیات مشترکی با سرایا القدس علیه مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در غرب شهر غزه انجام دادیم.
در این بیانیه آمده است: این عملیات شامل حمله های خمپاره ای و موشک های ۱۰۷ بوده است و طی آن مواضع دشمن صهیونیست را درهم کوبیدیم.
از سوی دیگر سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: با موشک های ۱۰۷ و خمپاره مراکز تجمع دشمن را در الصبره و تل الهوی در جنوب غرب شهر غزه هدف قرار دادیم.
گردانهای قدس همچنین از حمله با موشکهای گراد به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و جنگ افزارهای آن در محله الامل در غرب خان یونس خبر داد و اعلام کرد که ضربه های مهلکی به اشغالگران وارد کرده است.
درگیری های شدید در خان یونس
همزما منابع خبری از درگیری های شدید در شهر خان یونس خبر داده و اعلام کردند که نظامیان اشغالگران به ویرانی و انفجار مناطق مسکونی ادامه می دهند.
هشدار رسانه صهیونیست نسبت به خطر جدی برای امنیت غذایی صهیونیستها
رسانههای عبری در هفته شانزدهم جنگ غزه از خسارات وارده به مشاغل و فعالیتهای تجاری در شهرکهای شمالی فلسطین اشغالی در مقایسه با شهرکهای جنوبی خبر دادند.
وبگاه شبکه ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه اعلام کرد که فعالیتهای تجاری در شهرکهای «کریات شمونه» و «شلومی» در شمال به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفته و درآمدهای حاصل از این فعالیتها ۷۵ درصد کاهش داشته است.
طبق بیانیههای منتشر شده توسط شرکت «شیبا» که مسوول توسعه سیستم پرداخت کارت اعتباری است مناطق طبریه و ایلات در هفته شانزدهم جنگ شاهد کاهش ۲۰ و ۳۲ درصدی هزینههای کارتهای اعتباری در مقایسه با دوره قبل از جنگ بودند.
بر اساس این گزارش اما خسارات اقتصادی وارد شده به شهرکهای شمالی در مقایسه با شهرکهای جنوبی بیشتر بوده است.
علاوه بر آن موسسه تحقیقات امنیت غذایی اسراییل اعلام کرد که ۸۵ درصد پروتیین حیوانی مورد نیاز اسراییلیها در شمال از گوشت گاو، مرغ، ماهی و تخم مرغ به دست میآید که بیشتر آنها وارداتی هستند و در سایه درگیریهای کنونی و احتمال گسترش جنگ، در معرض خطر کمبود این مواد غذایی و افزایش شدید قیمت آنها قرار داریم.
بر اساس این گزارش، جنگ در جبهه شمالی تاثیر شدیدی بر قیمت پروتئینهای حیوانی دارد و قیمت آنها را به شدت افزایش میدهد. به ویژه اینکه ۵۰ درصد مرغداریهای اسراییل در مناطق مرزی واقع شدهاند. این درحالی است که اسراییل طرح جامع داخلی برای امنیت غذایی ندارد و باید طرف چند هفته چنین طرحی تدوین شود.
وبگاه آی ۲۴ نیوز اسراییل نیز اعلام کرد که اقتصاد اسراییل در پایان سال ۲۰۲۳ بر سر یک دو راهی بزرگ قرار گرفت و بانکها مجبورند قبل از هر تصمیمی عمیقا فکر کنند.
نشانههای بروز فاجعه انسانی در بیمارستان محاصره شده أمل درخانیونس
جمعیت هلال احمر فلسطین با صدور بیانیهای نسبت به بروز فاجعه انسانی در بیمارستان أمل در شهر خانیونس واقع در جنوب نوار غزه که از ۱۴ روز پیش تاکنون در محاصره اشغالگران صهیونیست قرار دارد، هشدار داد.
این بیمارستان طی مدت اخیر نه تنها تعداد زیادی بیمار و مجروح پذیرش کرده بلکه به سرپناهی برای حضور هزاران نفر از آوارگان فلسطینی تبدیل شده است.
هلال احمر در بیانیه خود تصریح کرد که شاخصهای زیادی نشان دهنده بروز فاجعه انسانی در بیمارستان أمل وابسته به این جمعیت است و رژیم اسراییل مانند دیگر بیمارستانهای غزه آن را هدف قرار میدهد. این اقدامات بخشی از جنایت اشغالگران در حمله به ساختار درمانی و بهداشتی نوار غزه است که از اولین روز جنگ تاکنون ادامه پیدا کرده است.
هلال احمر فلسطین یکی از این مولفهها را پایان انبار ذخیره غذایی مخصوص آوارگان در این بیمارستان دانست و در عین حال تاکید کرد که میزان سوخت موجود در این بیمارستان نیز تنها برای یک هفته دیگر کافی است که این موضوع شاخص دیگر برای احتمال بروز فاجعه انسانی در آن است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان این بیمارستان را در محاصره کامل خود قرار داده است.
نشانه دیگر بروز فاجعه انسانی در بیمارستان محاصره شده خان یونس، عدم رسیدن مواد بهداشتی و پزشکی و پایان یافتن انبار این مواد در بیمارستان است. این در حالی است که بخش عمدهای از داروهای مربوط به بیماران مزمن نیز به پایان خود نزدیک میشود.
هلال احمر فلسطین تاکید میکند که در این بیمارستان نیازهای ضروری گروههای سنی مختلف نظیر کودکان از جمله در زمینه شیر خشک و پوشاک به پایان رسیده و افراد معلول نیز با فقدان مایحتاج خود مواجه هستند.
هلال احمر در ادامه تبیین نشانه های بروز فاجعه انسانی در بیمارستان أمل تاکید کرد که تمامی تلاشها برای هماهنگی تحویل بیماران و مجروحان از این بیمارستان به موسسات پزشکی دیگر در غزه با شکست مواجه شده و طی ۵ روز گذشته هیچ پاسخی از سوی رژیم صهیونیستی در این خصوص داده نشده است. علاوه بر اینکه تلاشها برای تامین اکسیژن مورد نیاز در اتاقهای مراقبتهای ویژه و اتاقهای عمل و تامین سوخت بیمارستان نیز با شکست مواجه شده است.
تیراندازی گسترده نظامیان صهیونیست به سمت بیمارستان نیز مولفه دیگری است که هلال احمر از آن به عنوان یکی دیگر از نشانه های وقوع فاجعه انسانی در بیمارستان أمل از آن یاد میکند. این گزارش تاکید میکند که خودروهای زرهی دشمن در اطراف بیمارستان و در جهات چهارگانه مستقر شدهاند و مانع از تحرک آمبولانسها و کادر پزشکی در این بیمارستان میشوند، ضمن اینکه از ورود و خروج افراد به این بیمارستان نیز جلوگیری میکنند.
حمله موشکی نیروهای لبنانی علیه مواضع رژیم صهیونیستی
صدای آژیر خطر در منطقههای اشغالی دویو و برعم واقع در الجلیل به صدا درآمده است.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که دست کم پنج موشک از سمت جنوب لبنان به سمت مواضع رژیم صهیونیستی در الجلیل شلیک شده است.
منابع صهیونیستی نیز از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در الجلیل خبر داده اند.
رسانههای جنگی مقاومت اسلامی لبنان به تازگی گزارشی جامع از فعالیتهای ۱۲۰ روزه حزبالله لبنان در جنگ غزه ضد رژیم صهیونیستی منتشر و اعلام کردند که حزبالله در این مدت ۹۶۱ عملیات نظامی انجام داده است.
بر اساس گزارش این رسانهها، متوسط عملیات مقاومت ضد رژیم صهیونیستی در روز ۸ عملیات بوده و بیشترین عملیات در یک روز به عدد ۲۶ مورد رسیده است، در حالی که کمترین عملیات در یک روز دو مورد گزارش شده است.
مصر، رژیم صهیونیستی را به لغو توافقنامه عادی سازی روابط تهدید کرد
رسانههای عبری زبان اعلام کردند که مقامات مصری تهدید کرده اند در صورتی که فلسطینیها به صحرای سینای مصر کوچانده شوند قاهره توافقنامه عادی سازی روابط با تل آویو را تعلیق یا به صورت کامل لغو میکند.
پیش از این نیز «محمد احمد زکی» وزیر دفاع مصر در دیدار با هماهنگ کننده امور بشردوستانه و امور بازسازی غزه تاکید کرده بود: ما بر موضع قاطع خود در حمایت از آرمان فلسطین بر اساس قوانین بینالمللی و رد کامل تلاشها برای کوچاندن ملت فلسطین تاکید داریم.
«ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن نیز تاکید کرده است که این کشور هرگونه تلاش برای کوچاندن فلسطینیان از غزه یا کرانه باختری به خارج از سرزمینشان را رد میکند.
برخی از مقامهای رژیم صهیونیستی مجدداً اظهاراتی درباره کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه را مطرح کردهاند.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی چندی پیش از این با اشاره به حملههای همهجانبه این رژیم به نوار غزه گفت که این فرصتی برای تمرکز بر پروژه کوچاندن فلسطینیان و ترغیب ساکنان غزه برای مهاجرت به دیگر کشورهاست.
تداوم حملههای هوایی و زمینی علیه نوار غزه
گزارشهای رسانهای از تداوم حملههای جنگندهها و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخشهای مختلف نوار غزه به ویژه جنوب و مرکز این باریکه حکایت دارد.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی بخشهای مسکونی در مرکز، جنوب و غرب خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.
خبرنگار المیادین گزارش داد که جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی منطقه العمور واقع در شرق الفخاری در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند.
در جریان بمباران یک منزل مسکونی در منطقه الحکر واقع در دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز دست کم ۱۴ فلسطینی به شهادت رسیدند.
بمباران یک منطقه به اصطلاح امن توسط رژیم صهیونیستی
این در حالی است که دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست دست به یک جنایت دیگر در حق فلسطینیهای ساکن نوار غزه زده اند.
در این گزارش آمده است: ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به کشتار ۳۰ فلسطینی در دیرالبلح کرده است.
دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه تاکید کرد: این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده بود این منطقه امن است.
هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که نیروهای این سازمان اقدام به بیرون کشیدن تعدادی از پیکرهای شهدا و زخمیها از زیر آوار حملههای رژیم صهیونیستی علیه یک مجتمع مسکونی در دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه کرده اند.
این نخستین باری نیست که طی چهار ماه گذشته ارتش رژیم صهیونیستی منطقههایی که مدعی شده بود امن هستند بمباران میکند.
انتقاد مقام سازمان ملل از اوضاع انسانی در غزه
از سوی دیگر گزارشگر سازمان ملل در امور مربوط به حق بهداشت در گفتگو با شبکه الجزیره از شرایط انسانی و بهداشتی در نوار غزه در نتیجه حملههای ارتش رژیم صهیونیستی علیه این باریکه انتقاد کرد.
وی در این خصوص تاکید کرد: اوضاع در نوار غزه نمونه نقض قوانین بشردوستانه به شمار میرود.
گزارشگر سازمان ملل در امور مربوط به حق بهداشت در ادامه افزود: محاصره نیروهای امدادرسان و درمان در نوار غزه یک مشکل بزرگ به شمار میرود.
«جوزف بورل» مسؤول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بحران انسانی در غزه را یک «فاجعه ساخته دست انسان» توصیف کرد.
وی در ادامه گفت: پس از توقف کمکهای مالی برخی کشورها، هیچ جایگزینی برای آژانس کاریابی و امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (آنروا - UNRWA) وجود ندارد.
هدف قرار گرفتن عناصر صهیونیست در کرانه باختری
این در حالی است که حملههای ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخشهای مختلف کرانه باختری طی بامداد امروز مانند روزهای گذشته ادامه داشته است.
شبکه الجزیره از یورش نظامیان صهیونیست به شهر حلحول واقع در الخلیل در کرانه باختری خبر داد.
همچنین نیروهای اشغالگر صهیونیستی به شهر عرابه در جنوب غربی جنین و شهر بیتونیا در غرب رام الله در کرانه باختری یورش بردند.
این حملههای نظامیان صهیونیست شهرهای طوباس، قلقیلیه و طولکرم در شمال کرانه باختری را نیز دربرگرفته است.
منطقه بیت امر واقع در شمال الخلیل نیز شاهد یورش عناصر اشغالگر و تفتیش منازل شهروندان فلسطینی طی بامداد امروز بوده است.
این در حالی است که نیروهای مقاومت فلسطین موفق شدند با بمبهای قدرتمند عناصر صهیونیست را در داخل منطقه یعبد واقع در جنوب جنین هدف قرار دهند.
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