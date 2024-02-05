تحقق بیش از ۸۰ درصد اهداف توسعه شبکه حمل و نقل در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، خیراله خادمی از افتتاح دو ابر پروژه راهسازی کشور در استان گیلان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با افتتاح آزادراه منجیل-رودبار و راه آهن رشت-کاسپین بخش اعظمی از هدف گذاری برای توسعه شبکه حمل و نقل کشور در سال ۱۴۰۲ محقق میشود و در صورت مساعد بودن شرایط جوی و تأمین اعتبار مورد نیاز راه آهن میانه-اردبیل و آزادراه تبریز- مرند نیز در همین سال به بهره برداری میرسد که رکوردی در تاریخ افتتاح انواع راهها در طول یک سال است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از روزهای پایانی عملیات اجرایی راه آهن رشت-کاسپین خبر داد و گفت: در حال حاضر عملیات ریل گذاری ۵.۵ کیلومتر از مسیر باقی مانده است که در صورت مناسب بودن وضعیت آب و هوا احتمالاً در دهه فجر این بخش نیز به اتمام برسد.
وی با اشاره به سختی عملیات اجرایی در این پروژه اظهار کرد: به منظور احداث این خط ریلی به طول ۳۷ کیلومتر، بیش از ۲.۵ میلیون متر مکعب خاک ریزی صورت گرفته است و با توجه به عدم وجود راههای دسترسی به پروژه جز از روی خود محور و قرار گرفتن پروژه در یک بستر باتلاقی، عملیات خاک ریزی با دشواری بسیاری همراه بوده است.
خادمی تأمین مصالح در پروژههای راهسازی استان گیلان را با توجه به نبود معادن قرضه بسیار سخت دانست و ادامه داد: نبود مصالح زیرسازی و روسازی، شرایط جوی منطقه، عدم دسترسی آسان به محل پروژه و تأمین مالی به موقع مهمترین موضوعاتی است که ساخت راه آهن رشت-کاسپین را با مشکل رو به رو کرد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: با توجه به زمینهای کشاورزی اطراف پروژه و محلهای تلاقی با جادهها حدود ۱۸ دستگاه تقاطع و پل بزرگ و ۲۴۳ آبرو در طول محور احداث شده است که این تعداد پل و تقاطع در یک مسیر ۳۷ کیلومتری در پروژههای راهسازی بی نظیر است.
وی ادامه داد: به واسطه ضرورت دسترسی مناطق کشاورزی اطراف این مسیر ریلی و رفاه حال کشاورزان ضرورت طراحی و اجرای این تعداد بالای پلهای کوچک و بزرگ در زمینهای آبدار منطقه وجود داشته که با سختی تمام این عملیات انجام شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعتبار هزینه شده در این مسیر ریلی را ۲ هزار میلیارد تومان و ارزش روز آن را ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
بنا بر این گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص برنامههای اجرایی پروژههای آزادراهی در سال جاری بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون افتتاح باند رفت منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال و آزادراه اصفهان- شیراز به عنوان بخشی از اهداف تعریف شده در این حوزه تحقق یافته است و با افتتاح آزادراه منجیل-رودبار و در صورت رفع برخی موانع افتتاح آزادراه تبریز- مرند، ۴ پروژه آزادراهی در سال جاری افتتاح میشود که عدد قابل توجهی برای افزایش طول شبکه آزادراهی در یک سال است.
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