به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست - ۲۴ روز دیگر تا یازدهم اسفند، موعد انتخابات «خبرگان ششم» و «مجلس دوازدهم» زمان باقی است و روز به روز بر حال و هوای انتخاباتی جامعه و کنشگریهای سیاسی - انتخاباتی احزاب و تشکلها افزوده میشود.
در ادامه، برخی اخبار و حواشی سیاسی-انتخاباتی را مرور و زمزمهها و درگوشیهای این حوزه را در قالب یک بسته خبری، ارائه میکنیم. این شما و این دوازدهمین بخش از سلسله «واگویههای انتخاباتی مهر».
«انقلابی بودن» رمز موفقیت مجلس دوازدهم
«شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» بهمناسبت انتخابات مجلس دوازدهم که در روز ۱۱ اسفندماه برگزار میشود، بیانیهای تحلیلی صادر کرد.
در بخشی از بیانیه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) آمده است: مجلس دوازدهم باید مجلسی باشد که به کاهش مشکلات مردم کمک کند. بیگمان مهمترین مشکل عامه مردم در حال حاضر مشکل اقتصادی است. گرانی و تورم بهویژه در بعضی از مواد غذایی و نیز گرانی قیمت مسکن و بالا بودن اجاره، و عدم اشتغال جوانان ازجمله مشکلات مردم و از مطالبات بهحق آنهاست. مردم از مجلس دوازدهم انتظار تحول و انتظار حل مشکلات خود را دارند و این توقع به جایی است. موفقیت مجلس دوازدهم هم در گرو انقلابی بودن آن مجلس در چهارچوب اصول سهگانه «عقلانیت، معنویت و عدالت» و هم در گرو تعامل منطقی با دولت مردمی آیتالله رئیسی خواهد بود. همکاری با دولت آیتالله رئیسی و پشتیبانی از آن، راهبرد مهم ما در انتخابات مجلس دوازدهم است، هرچند که این تعامل و پشتیبانی را بهمعنی نفی استقلال مجلس و انصراف مجلس از نظارت قانونی و نقد کارشناسانه و منصفانه دولت نمیدانیم.
سُنبه پرزور رادیکالها در جبهه اصلاحات؟!
«جواد امام» سخنگوی جبهه اصلاحات در فضای مجازی ایکس نوشت: با توجه به شرایط موجود و به استناد راهبرد انتخاباتی و مصوبه مجمع عمومی مورخ پانزدهم بهمن، جبهه اصلاحات ایران در انتخابات اسفند ماه در تهران امکان ارائه لیست ندارد.
با عنایت به مطلب فوقالذکر، به نظر میرسد، تا اینجای کار، زور رادیکالهای مدعی اصلاحطلبی بر اصلاحطلبان میانهرو چربیده است. چندی پیش نیز «محمد خاتمی» در پیامی به «انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران» صراحتاً از رویکرد قهرگونه و تحریمی طیف تندوری اصلاحطلبان، حمایت کرد.
تاکید مجدد «کارگزاران» بر اختلاف با جبهه اصلاحات
«حسین مرعشی» دبیرکل حزب «کارگزاران سازندگی» در نشست شورای مرکزی این حزب اعلام کرد: در این شرایط از ما به عنوان «کارگزاران سازندگی ایران» تنها در درون حاکمیت امکانهایی برای اثرگذاری جهت بهبود وضعیت کنونی وجود دارد. از این جهت انتخابات در هر شرایطی امکان مهمی محسوب میشود.
وی پیشتر نیز قهر با صندوق رأی را رد و تصریح کرده بود: اگر تصمیم به بودن یا نبودن در سیاست بگیریم، حتماً بودن در سیاست را انتخاب میکنیم.
تهدید اصلاحطلبان میانهرو توسط تندروهای مدعی اصلاحطلبی
آنطور که یک پایگاه خبری – تحلیلی اعلام کرده تندروهای مدعی اصلاحطلبی به نامزدهای اصلاحطلب گفتهاند که در صورت شرکت در انتخابات از حوزه تهران آنها طرد خواهند شد و مورد حمایت قرار نخواهند گرفت. جبهه اصلاحات تلاش کرده با اعلام زودهنگام عدم ارائه لیست در تهران طیف اصلاحطلبانِ مشارکتجو را در مضیقه قرار دهد.
البته جبهه اصلاحات مصوب کرده که ارائه لیست در استانها از سوی اصلاح طلبان بلامانع است. راهبرد جبهه اصلاحات آن است که با عدم ارائه لیست ضمن انتقال پیام سیاسی مبنی بر عدم مشارکت، کنش اصلی انتخابات خود را در استانها پیگیری نماید تا از طریق این راهبرد همچنان خود را به عنوان جریان معترض بازنمایی نماید.
اعلام آمادگی یک حزب دیگر برای ائتلاف با «شانا»
«شاهرخ رامین» دبیرکل حزب اسلامی قانون و نماینده ادوار مجلس در نشست خبری خود تصریح کرد: از آنجا که ما یک حزب سیاسی هستیم، لازم است با سایر احزاب مشارکت داشته باشیم؛ لذا نماینده ما به طور فعال در جلسات شورای ائتلاف شرکت میکند و با آنها تعامل و هماهنگی داریم. هر چند در جلسات شورای مرکزی شورای ائتلاف حضور نداریم، اما امکان ارائه فهرست مشترک را داریم چون طرز تفکر مشترکی بین ما و اعضای شورای ائتلاف وجود دارد.
شورای وحدت در انتخابات مجلس لیست مستقل میدهد
«شورای وحدت اصولگرایان» در صفحه مجازی خود رسماً اعلام کرد: شورای وحدت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور لیست مستقل ارائه میدهد. پیشتر در دومین بخش از بسته واگویههای انتخاباتی، تصریح کرده بودیم که طبق برخی شنیدهها «محمدرضا باهنر» سرلیست شورای وحدت در تهران خواهد شد.
پیش از این، «منوچهر متکی» سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان از انتخاب و معرفی ۷ نفر از زنان در لیست این تشکل سیاسی اصولگرا خبر داده بود.
ممکن است لیست «شورای وحدت» و «شورای ائتلاف» در تهران مشترک باشد
پس از اعلام خبر فهرست مستقل «شورای وحدت» برای انتخابات مجلس دوازدهم، «شهابالدین صدر» رییس ستاد انتخابات این شورا در تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست معرفی کاندیداهای مستقل از سوی شورای وحدت اظهار کرد: ممکن است لیست «شورای وحدت» و «شورای ائتلاف» در تهران مشترک باشد.
صدر با بیان اینکه لیست شورای وحدت در تهران در حال نهاییشدن است گفت: در استان تهران، مصاحبههای اولیه از نامزدهای انتخاباتی شورای وحدت انجام شده و ارزیابی نهایی هم صورت خواهد گرفت.
عارف با اصلاحطلبان قهر کرده است؟
چندی پیش اعلام شد که «محمدرضا عارف» در پی تهیه لیستی انتخاباتی است. حالا یک روزنامه در مطلبی اعلام کرده که «عارف» بعد از کشمکشهایی که میان اصلاحطلبان به وجود آمد، بار دیگر در لاک سکوت خود فرو رفته است. فرای این که در جبهه اصلاحات چه کسانی تعیینکنندهاند اما عارف به عنوان یک نیروی میانهروی اصلاحطلب که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت هم حضور دارد باید بر اساس مصلحت کشور و نظام از همه ظرفیت خود استفاده و سعی کند مخاطبان اصلاحات را پای صندوق بیاورد.
نظر شما