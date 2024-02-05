به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک مقام اجرای قانون روسیه اعلام کرد که سلاحهای ارسالی کشورهای غربی برای اوکراین از مکزیک سردرمی آورد.
این مقام روس روز دوشنبه اعلام کرد که برخی از سلاحهایی که کشورهای غربی به اوکراین ارسال کرده اند، در اختیار کارتلهای مواد مخدر مکزیکی و یا گروههای مسلح درخاورمیانه قرار گرفته است.
به گفته این مقام روس، میزان بی اعتمادی غرب به کی یف پس از انتشار گزارشهایی در مورد رسیدن تسلیحات غربی به دست گروههای مسلح در دیگر کشورها به طور قابل توجهی افزایش یافت.
وی افزود در حال حاضر کشورهای غربی کنترلها و بارزسی های ضد فساد در ارتباط با تدارکات تسلیحات را افزایش دادهاند.
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