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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

معاون فرهنگی اوقاف و امورخیریه هرمزگان:

خیمه‌های معرفت در بقاع متبرکه هرمزگان برپا شد

خیمه‌های معرفت در بقاع متبرکه هرمزگان برپا شد

بندرعباس - معاون فرهنگی اوقاف و امورخیریه هرمزگان گفت: به مناسبت دهه فجر برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا داریم که یکی از آن‌ها برپایی خیمه‌های معرفت با حضور مبلغان دعوت شده از قم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی آزادی بیان کرد: در خیمه‌های معرفت به مباحث مختلفی مانند بیان دستاوردهای نظام، جهاد تبیین، گفتمان انقلاب اسلامی، اهمیت انتخابات و مشارکت حداکثری مردم پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: آستان مقدس امامزادگان و بقاع شاخص استان، متتاسب با این ایام برنامه‌های دیگری نیز در دستورکار دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به آذین‌بندی، فضاسازی و غبارروبی گلزار شهدای مدفون در امامزادگان اشاره کرد.

معاون اداره‌کل اوقاف هرمزگان یادآور شد: برگزاری محفل انس با قرآن کریم و مراسم جشن امید و اقتدار در امامزاده سید مظفر (علیه السلام) بندرعباس همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره) به ایران از دیگر برنامه‌های اجرا شده است.

وی، اجرای طرح «قرار دوازدهم» در ابتدای ایام الله دهه فجر و توزیع بیش از ۲۳۰ بسته معیشتی بین خانواده‌های کم‌برخوردار توسط متولیان هفت امامزاده را از دیگر برنامه‌های اداره کل اوقاف و امورخیریه هرمزگان اعلام کرد.

کد مطلب 6015666

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