وزیر صمت وارد اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه امروز دوشنبه دوم شهریور ماه با استقبال مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان وارد این استان شد.

اتابک با هدف افتتاح دو پروژه صنعتی همزمان با هفته دولت به استان اصفهان سفر کرده است.