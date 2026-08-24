گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر جوانمرد در همایش هوشمندانه، مسیر مطمئن تر تامین نظم و امنیت با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به الزامات تأمین نظم و امنیت و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای تحقق آن، اظهار کرد: زمانی که از پلیس انتظار داریم امنیت و نظم جامعه را تأمین کند، دستگاههای اجرایی نیز باید مقدمات، امکانات و ظرفیتهای مورد نیاز را برای تحقق این مأموریت فراهم کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: تأمین نظم و امنیت یک مسئولیت جمعی است و تحقق پایدار آن نیازمند همکاری و همراهی دستگاههای مسئول است؛ از این رو باید در ایجاد ساختارهای مناسب و تأمین امکانات مورد نیاز، کمکحال پلیس و مجموعههای مسئول در حوزه نظم و امنیت باشیم.
خدادادی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: بسیاری از آسیبهای اجتماعی پیش از آنکه به یک آسیب جدی تبدیل شوند، ریشه در مسائل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی دارند و شناسایی و مدیریت بهموقع آنها میتواند از گسترش آسیبها و تأثیرگذاری بر نظم و امنیت جامعه جلوگیری کند.
در ادامه این همایش، مسئولان و صاحبنظران حاضر نیز بر ضرورت تقویت همکاری میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی و انتظامی، افزایش سرمایه اجتماعی، توانمندسازی جوانان و استفاده از ظرفیتهای علمی و فناورانه برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید کردند.
در پایان این مراسم، از عوامل اجرایی و علمی همایش تجلیل و از کتاب «آسیبهای نوپدید اجتماعی» رونمایی شد.
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