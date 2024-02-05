جاده های زنجان-طارم و دندی-تخت سلیمان مسدود شد

محمد محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر ریزش بهمن در محور جاده تهم -چورزق- طارم باعث انسداد این محور شد همچنین محور دندی - تخت سلیمان به علت کولاک شدید و نبود میدان دید کافی تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

وی افزود: در مسیرهای سلطانیه -خدابنده-همدان، زنجان به طارم و ابهر به خدابنده نیز کولاک و عدم ایمنی کافی گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان با بیان اینکه رانندگان قبل از حرکت از مبدا برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان به سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir یا نرم افزار موبایلی ۱۴۱ مراجعه کنند، گفت: با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی در برخی مناطق مختلف استان به تمامی رانندگان توصیه می‌شود از ترددهای غیرضروری اجتناب و در صورت لزوم با رعایت تمامی جوانب ایمنی نسبت به تردد در این مسیرها اقدام کنند.