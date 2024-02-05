رفع تنش آبی ۸۶۰ روستای استان کرمانشاه

رضا داودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه برای رفع تنش آبی روستاها ۲ قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام منعقد کرده که در قرارداد نخست تنش آبی ۳۴۹ روستا با ۳۱۴ میلیارد تومان اعتبار رفع می‌شود و در قرارداد دوم نیز ۵۱۱ روستای استان با ۹۲۰ میلیارد تومان اعتبار، به آب پایدار دسترسی پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه جزو استان‌های برتر کشور در زمینه اجرای پروژه‌های جهاد آبرسانی است، افزود: این پروژه‌ها تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال جاری تعداد ۲۰۰ روستا از آب شرب سالم و پایدار بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه زمان اتمام پروژه‌های آبرسانی روستایی را سه ساله اعلام و تصریح کرد: در مجموع تنش آبی ۸۶۰ روستای استان کرمانشاه تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۵ مرتفع خواهد شد.

داودی با بیان اینکه پروژه‌های آبرسانی روستایی از مهمترین طرح‌های زیرساختی کشور است که توسط وزارت نیرو و قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام در حال اجراست، گفت: چنانچه اعتبارات به موقع تزریق شود امکان افتتاح و بهره برداری پروژه‌ها در زمان کوتاه‌تری نیز وجود دارد.

وی افزود: خدمات رسانی، مهاجرت معکوس و کمک به پایداری روستایی از اهداف این طرح جهاد آبرسانی است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه تصریح کرد: در استان کرمانشاه بیش از ۲ هزار و ششصد روستا دارای سکنه وجود دارد که ۱۹۰۰ روستا تحت پوشش شبکه آبفا هستند و مابقی روستاها یا فاقد تأسیسات بوده و یا دچار تنش آبی هستند.