رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع، دو قرارداد بزرگ با هدف تأمین آب شرب پایدار برای ۸۶۰ روستای استان کرمانشاه منعقد شده است.
وی در تشریح جزئیات این طرحها افزود: قرارداد نخست آبرسانی به ۳۴۹ روستا را شامل میشود که برای آن اعتباری افزون بر دو هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده است. این پروژه تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بخش قابلتوجهی از اهداف آن محقق شده است. به گفته داودی، در مجموع این دو قرارداد، تاکنون آبرسانی به ۴۱۴ روستای استان به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: قرارداد دوم از خرداد سال ۱۴۰۲ آغاز شده که آبرسانی به ۵۱۱ روستا با اعتباری حدود دو هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان را در بر میگیرد. این پروژهها در شش شهرستان شرقی استان توسط شرکت آبفا و در هشت شهرستان غربی و اورامانات توسط قرارگاه خاتمالانبیا در دست اجراست.
وی با اشاره به سیاستگذاریهای انجامشده در اجرای این طرحها تصریح کرد: اولویت نخست آبرسانی به روستاهایی است که با تنش آبی شدید مواجهاند و یا بهطور کامل فاقد تأسیسات آبرسانی بودهاند. همچنین در گام بعدی، روستاهایی که با صرف هزینه و زمان کمتر میتوانند وارد مدار بهرهبرداری شوند، در دستور کار قرار گرفتهاند.
داودی با بیان اینکه کرمانشاه در اجرای پروژههای آبرسانی روستایی جزو استانهای پیشرو کشور است، گفت: برخلاف برخی استانها، هیچ پروژهای در کرمانشاه بدون تعیین تکلیف منابع آب آغاز نشده است و این امر به پایداری طرحها کمک کرده است.
وی همچنین از اختصاص ۲۴۳ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای آبرسانی روستایی در سال جاری خبر داد و افزود: با حمایت استاندار کرمانشاه و مصوبات دولت، روند تخصیص اعتبارات سرعت بیشتری گرفته و انتظار میرود تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بخش عمدهای از این پروژهها به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: این استان با داشتن بیش از دو هزار و ۶۰۰ روستای دارای سکنه، یکی از استانهای پرجمعیت روستایی کشور به شمار میرود و تکمیل پروژههای آبرسانی در آن نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و کاهش محرومیت خواهد داشت.
