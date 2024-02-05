افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصولت مرتضوی در آئین تجلیل از بازنشستگان و مستمریبگیران نمونه سراسر کشور سازمان تأمین اجتماعی با حضور معاون اول رئیسجمهور با تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در کشور به جهت کمتوجهیهای گذشته، چالش صندوقهای بازنشستگی افزایش یافت.
وی با تشریح اقدامات دولت مردمی سیزدهم برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی، گفت: در ابتدای دولت، صندوقهای بازنشستگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتند.
مرتضوی تأکید کرد: برخی از تصفیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت در گذشته در قالب واگذاری شرکتهای ورشکسته بود و بر بدهی صندوقها افزوده شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با تأکید ریاست محترم جمهوری، بحرانهای مالی صندوقها مرتفع و بزرگترین پرداخت بدهی نظام بانکی در این دولت صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمهپرداز اضافه شده است، گفت: این مسیر امیدآفرین در سایر صندوقها نیز دنبال شده است.
مرتضوی افزود: علاوه بر پرداخت بدهیها ضریب پشتیبانی صندوقها را با ایجاد اشتغال پایدار افزایش دادیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیر صعودی بازنشستگی در صندوقهای مختلف، گفت: تحقق وعده ایجاد اشتغال دولت مردمی سبب کمک به پایداری صندوقها در دو سال اخیر شد.
وی با بیان اینکه در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی درمان برای بازنشستگان رایگان است، اظهار داشت: توجه به معیشت و افزایش حقوق بازنشستگان همزمان با اجرای طرحهای توسعه درمان دنبال میشود.
در این مراسم از بازنشستگان برگزیده سراسر کشور با حضور معاون اول رئیسجمهور تقدیر شد.
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