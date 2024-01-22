ماجرای حواشی «بهشت تبهکاران» چیست؟/ فیلمی که بازبینی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفری‌جوزانی در چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد؛ فیلمی که کارگردان آن را می‌توان تنها نماینده سینمای ایران در دوره طلایی خود دانست.

اما این روزها برخی حواشی برای این اثر سینمایی به‌وجود آمده مبنی بر اینکه چرا یک اثر سینمایی که در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر در بخش فیلم های رزرو حضور پیدا کرده بود برخلاف آیین نامه حالا دوباره در لیست فیلم های سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر قرار داده شده است؟

اما طبق پیگیری های خبرنگار مهر؛ مشخص شد که سال گذشته تنها ۴۰ دقیقه از راش های این اثر سینمایی به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارایه شده بود و «بهشت تبهکاران» به صورت رسمی در دوره گذشته در جشنواره فیلم فجر حضور نداشته است.

نکته مهم این است که در صورت‌جلسه‌ای که درباره حضور فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر نوشته می شود؛ قید شده است فیلم ناقصی که فرم حضور پر کرده در صورتی که تکمیل شود، می‌تواند سال آینده بازبینی شود و «بهشت تبهکاران» نیز از این دست فیلم ها است. در واقع این فیلم سال گذشته ناقص بوده و حتی به مرحله بازبینی نیز نرسیده است.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی در حال حاضر در مراحل فنی قرار دارد تا هرچه سریع‌تر برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده شود. جعفری جوزانی یکی از پیشکسوتان سینمای ایران است که حضور او در جشنواره فیلم فجر می تواند اعتبار این جشنواره را افزایش دهد.

در «بهشت تبهکاران» تعدادی از بازیگران سینمای ایران از جمله امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، پژمان بازغی، حمید گودرزی، رضا یزدانی، بهنام تشکر، هومن برق نورد، حسام منظور، رضا شفیعی‌ جم، فریبا متخصص، فخرالدین صدیق شریف، اسماعیل خلج، علیرضا جلالی تبار، محمدرضا هاشمی، سهیل برخورداری، حمید متقی، فتح‌الله جعفری جوزانی، مهدی مهریار و جواد طوسی به هنرنمایی پرداخته‌اند و همچنین افسانه بایگان و فرهاد قائمیان با نقش آفرینی خود در این اثر سینمایی حضور افتخاری دارند.

در خلاصه داستان «بهشت تبهکاران» آمده است: یک نویسنده و فعال کارگری جوان، ناخواسته اسیر دسیسه‌های تبهکاران می‌شود.