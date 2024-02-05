بیانیه مقاومت اسلامی عراق درباره حمله پهپادی به ایلات اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاومت اسلامی عراق طی بیانیهای اعلام کرد در ادامه حمایت از غزه و در پاسخ به جنایات دشمن صهیونیستی علیه ساکنان این باریکه، روز دوشنبه هدفی را در شهر اشغالی ایلات با پهباد مورد حمله قرار داده است.
مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد به هدف قرار دادن اهداف و مواضع دشمن صهیونیستی ادامه خواهد داد.
با آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و بمبارانهای بی وقفه مناطق مسکونی، آموزشی و درمانی این منطقه از سوی بمب افکنهای رژیم تلآویو، هر یک از گروههای مقاومت اسلامی منطقه وظیفهای را در حمایت از مردم مظلوم غزه به عهده گرفته است.
در این بین، گروه مقاومت اسلامی عراق با هدف قرار دادن بیش از یک صد باره پایگاههای آمریکایی در عراق و سوریه به آمریکاییها تفهیم کردهاند که هزینه حمایت از رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه بسیار بالا است.
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