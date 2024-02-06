پایان ماراتن آشنایی با کاندیداهای مجلس در بازار اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم آشنایی با کاندیداهای مجلس دوازدهم که شامگاه دوشنبه در جمع اصناف و بازاریان اردبیل برگزار شد، رئیس جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل، اظهار کرد: در چهار روز گذشته و در جلسات فشرده پای صحبت ۲۰ کاندیدای مجلس دوازدهم نشستیم تا با دیدگاهها و نظرات آنها آشنا شویم.
سعید ایرانیجم تصریح کرد: جلسات سخنرانی در روز پنجشنبه هفته گذشته با سخنرانی ۶ کاندیدا آغاز شد و روز شنبه نیز ۶ کاندیدای دیگر در مسجد جامع حاضر شده و سخنرانی ۱۵ دقیقهای خود را انجام دادند.
وی گفت: روز گذشته با غیبت یکی از کاندیداها، چهار نفر سخنرانی و برنامههای خود را ارائه کرده و امروز نیز در یک اتفاق تکراری یکی از کاندیداها از حضور در جمع مطالبهگران بازار انصراف داد و چهار کاندیدا سخنرانی کردند.
رئیس جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل افزود: با جمعبندی فرمهای ارزشیابی و پلمب آن در روزهای آینده، شمارش آرا اعضای ۲۵۰ نفری بازار به ۲۰ کاندیدا شروع میشود.
ایرانیجم در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در شب ۲۲ بهمن اسامی کاندیداهای با آرا بالا اعلام خواهد شد تا در مرحله بعد روند ارزیابی ادامه یافته و برای اوایل اسفند اسامی سه کاندیدای منتخب جامعه اسلامی اصناف و بازاریان برای حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین مشخص و اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این دوره قصد داریم در ایام قانونی تبلیغات از هر سه منتخب خود حمایت کرده و با حضور در ستادهای انتخاباتی آنها به گرم شدن فضای انتخاباتی کمک کنیم.
ایرانیجم بیان کرد: در این دوره از انتخابات ما از هر کاندیدای حاضر در بازار تنها هشت میلیون تومان گرفتیم تا صرف هزینههای برگزاری جلسات کنیم.
وی با رد شایعه دریافت مبلغ کلان از ۱۰۰ کاندیدای مجلس یادآور شد: ما تنها هشت میلیون تومان از هر کدام از ۲۰ کاندیدا گرفتیم که اگر کاندیدایی به مرحله فینال نرسد، پنج میلیون تومان از این مبلغ را به داوطلب باز میگردانیم.
رئیس جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل نیت جامعه اسلامی اصناف و بازاریان را گرم کردن فضای انتخابات و کمک به برگزاری با شکوه انتخابات ۱۱ اسفند با حضور گروهها، سلیقه سیاسی و اجتماعی اعلام کرد.
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