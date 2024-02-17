حسین رسولی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درخصوص برنامه‌هایش برای کسب سهمیه المپیک پاریس اظهار داشت: فعلاً برنامه خاصی ندارم و از اوایل اردیبهشت برای کسب سهمیه استارت خواهم زد.البته هنوز تکلیف اینکه با چه رویدادی قرار است این استارت رقم بخورد مشخص نیست ولی پیگیر هستم که به امید خدا از سال جدید با شرکت در مسابقات مختلف خودم را برای کسب سهمیه آماده کنم.

وی در واکنش به حمایت‌های فدراسیون دوومیدانی پس از حواشی اخیر، نیز گفت: مشکلات که همیشه وجود دارد اما در مجموع شرایط بهتر شده است. فدراسیون روزهای شلوغی را سپری می‌کند چون میزبان رویداد آسیایی هستیم. امیدوارم تیم دوومیدانی ایران بتواند این مسابقات را با موفقیت پشت سربگذارد.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو در پرتاب دیسک با بیان اینکه شرایط برای مدال آوری خوب است، ادامه داد: مسابقات داخل سالن آسیا فرصت خوبی است که دونده‌های کشورمان بتوانند امتیازهای خود را افزایش دهند و یا صاحب مدال شوند. این میزبانی واقعاً یک امتیاز ویژه است باید ملی پوشان از این امتیاز به خوبی استفاده کنند.

وی افزود: کیفیت مسابقات حتماً بالا خواهد بود چون قرار است دونده‌های صاحب نام آسیا در این رویداد شرکت کنند. البته این موضوع کمی عجیب هم است چون در فصلی هستیم که بیشتر دونده ها ممکن است آمادگی ۱۰۰ درصدی را نداشته باشند. همه این موارد یک فرصت است تا ورزشکاران ما بتوانند در این رقابت‌ها به نتیجه خوبی برسند و در رشته‌هایی هم که شانسی برای کسب سهمیه داریم این اتفاق مهم را رقم بخورد.

ملی پوش پرتاب دیسک کشورمان در پاسخ به این پرسش که چرا دیگر بعد از مدال احسان حدادی، دوومیدانی ایران در بازی‌های المپیک موفق به کسب مدال نشد؟ توضیح داد: من بسیار امیدوارم که ایران در بازی‌های المپیک پاریس نماینده خواهد داشت البته دیگر وقت آن رسیده است که به فکر کسب و تکرار مدال در این رویداد باشیم. دوومیدانی ایران پتانسیل خوبی دارد ولی برای رسیدن به مدال همیشه بی برنامه هستیم.

وی تاکید کرد: اکثر قهرمانان ما در تهران نیستند و متاسفانه شرایط برای تمرین در شهرستان هم چندان مطلوب نیست در کنار این ما برنامه مدون هم نداریم. برای مثال وقتی برای مدال المپیک برنامه داشته باشیم باید این برنامه ۴ ساله باشد و یک ورزشکار یک برنامه منظم ۴ ساله را طی کند. وقتی وضعیت و برنامه ریزی به این شکل نیست قاعدتاً کسب مدال هم سخت خواهد بود. شک نکنید اگر این برنامه ریزی منظم وجود داشته باشد تکرار مدال المپیک برای دوومیدانی ایران اتفاق غیر ممکنی نخواهد بود اما متاسفانه وضعیت در این سالها به شکلی پیش رفته است که ما همیشه ۲ ماه مانده به بازیها یاد این می‌افتیم که باید تلاش کنیم تا مدال المپیک را هم کسب کنیم.