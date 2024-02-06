جانسون: تهدید بایدن به وتوی لایحه کمک به اسراییل، خیانت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، مایک جانسون، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که تهدید جو بایدن، رییس جمهور این کشور به وتوی لایحه تامین کمک مستقل برای اسراییل، خیانت به متحد بزرگ آمریکا آن هم در برهه‌ای است که به این حمایت نیاز مبرم دارند!

جانسون با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی به سر می‌برد، مدعی شد: اسراییل برای موجودیتش می‌جنگد و اینکه جو بایدن گفته بودجه‌ مشخصی برای کمک به آنها تخصیص نمی‌دهد، توهین‌آمیز است. فکر می‌کنم درباره تهدید به وتو هم، انتقادهای زیادی در انتظارش است.

سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا پیش‌تر هشدار داده بود بسته مرزی سنا که ۱۴.۱ میلیارد دلار کمک امنیتی برای اسراییل نیز در آن گنجانده شده است، «مُرده به مجلس نمایندگان» خواهد رسید. دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق و رقیب فعلی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا نیز به این بسته واکنش نشان داد و گفت که تصور نمی‌کند لایحه مذکور حتی در صورت تایید در سنا، هرگز تبدیل به قانون و تصویب شود.

دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بایدن لایحه پیشنهادی کمک و تامین بودجه برای اسراییل را در صورتی که در آن بودجه‌ای برای اوکراین درنظر گرفته نشده باشد، وتو خواهد کرد.