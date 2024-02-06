به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مرکزی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی با حضور «زهره الهیان» دبیرکل جمعیت برگزار شد.

در این نشست پس از استماع اخبار، استراتژی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تشریح و تاکید شد که هماهنگ و همگام با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی فعالیت انتخاباتی را دنبال خواهیم کرد.

اعضای شورای مرکزی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی مصوب کردند که در انتخابات پیش رو لیستی جداگانه ارائه نخواهند داد و از لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی حمایت خواهند کرد.

زهره الهیان، دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی در این جلسه خطاب به اعضای جمعیت، گفت: البته معتقدیم در انتخاب لیست باید خطوط قرمز رعایت شود و ملاک برای انتخاب افراد شاخص‌ها باشد، نه روابط و گرایش‌ها. ۱۰۷ شاخص از سوی مقام معظم رهبری برای نماینده تراز انقلاب اسلامی بیان گردیده که باید معیار و ملاک وزن دهی به افراد باشد.

دبیرکل جمعیت تاکید کرد: در همایش اخیر خود نیز شعار وحدت و اعتلا را انتخاب کردیم.

وی ادامه داد: مردم انقلابی و حزب الله اگر تشتت در بین جریان انقلابی مشاهده کنند، بی انگیزه و دلسرد خواهند شد و پای کار نخواهند آمد. همچنین امیدواریم انتخاباتی پورشور وبا نشاط با حضور چشمگیر مردم با سلایق و علایق مختلف برگزار شود.