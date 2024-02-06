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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به مشکلات نمازگزاران رسیدگی کرد

رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به مشکلات نمازگزاران رسیدگی کرد

رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به مشکلات نمازگزاران مساجد امام جعفر صادق (ع) و حضرت زهرا (س) تهران رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست‌های اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر حضور میدانی معاونان در جمع نمازگزاران مساجد تهران به منظور رسیدگی به مطالبات حقوقی و قضائی و رفع مشکلات اجتماعی مردم، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف به همراه جمعی از مسئولان قضائی این مرکز بعد از نماز ظهر و عصر با حضور در مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در میدان فلسطین و بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت زهرا (س) واقع در خیابان شهید عراقی به مشکلات نمازگزاران رسیدگی کردند.

در این جلسات با تعدادی از نمازگزاران ملاقات چهره به چهره انجام و ضمن استماع اظهارات آن‌ها دستورات لازم را برای رسیدگی به مشکلات و درخواست‌ها صادر شد.

همچنین به جهت مصادف شدن با شب شهادت امام موسی کاظم (ع) حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی بعد از نماز مغرب و عشا با ایراد سخنرانی و ذکر مصیبت یاد آن امام همام را گرامی داشت.

لازم به ذکر است تا روز ۲۲ بهمن این جلسات هرشب در یکی از مساجد تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6016519

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