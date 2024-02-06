نبرد سنگین مبارزان فلسطینی با اشغالگران در خان یونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین از نبرد شدید مبارزانش با نظامیان صهیونیست در غرب و جنوب خان یونس در جنوب نوار غزه خبر داد.

مبارزان سرایا القدس همچنین یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را در غرب خان یونس در جنوب غزه با گلوله آر پی جی هدف قرار دادند.

در منطقه تل الهوی در جنوب شهر غزه نیز درگیری سنگینی میان مبارزان فلسطینی و اشغالگران جریان دارد.

در جریان عملیات مشترکی از سوی گردان‌های قسام و قدس در شهر غزه، مبارزان مقاومت مواضع نظامیان صهیونیست را با خمپاره هدف قرار دادند.

از سوی دیگر گردان‌های قسام اعلام کرد یک بولدوزر نظامی رژیم صهیونیستی از نوع D۹ را در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه با بمب شواظ هدف قرار داده و منهدم کرده است.