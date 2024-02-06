به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، خبرنگار الجزیره اعلام کرد: زنی فلسطینی در منطقه المواصی در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه به ضرب گلوله تک‌تیرانداز صهیونیست به شهادت رسیده است. با شهادت این زن، شمار شهدای امروز در خان یونس به ۱۴ نفر افزایش یافت.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال بمباران شدید مناطق غربی خان یونس در جنوب نوار غزه است.

در همین حال، ارتش صهیونیستی حمله‌های گسترده‌ای را هم به مناطق جنوبی غزه انجام داده که در پی آن صدای انفجارهای مهیبی در این شهر شنیده شده است.

این درحالی است که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ کشتار و جنایت را در این باریکه مرتکب شده است. در این جنایات ۱۰۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴۳ نفر هم زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه تاکید کرد که شمار کلی شهدای غزه تا این لحظه به ۲۷۵۸۵ نفر و شمار مجروحان به ۶۶۹۷۸ نفر افزایش یافته است. هنوز حدود ۷۰۰۰ نفر هم مفقود و زیر آوار هستند.