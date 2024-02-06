به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر امور خارجه این کشور به لیبی سفر خواهد کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه در این خصوص آمده است که این سفر فردا چهارشنبه (هفتم فوریه) انجام می‌ شود.

طبق بیانیه این وزارتخانه انتظار می‌ رود در چارچوب این سفر علاوه بر روابط دوجانبه آخرین تحولات مربوط به منطقه و لیبی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تا کنون جزییات بیشتری از دستور کار هاکان فیدان در این ارتباط رسانه ای نشده است.

به این ابتکار عمل پاسخ دهند.

گفتنی است از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» دیکتاتور مقتول لیبی در سال ۲۰۱۱، این کشور ذیل کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.

حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند.

نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا و سازمان ملل برخوردار است.