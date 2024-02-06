به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیهای از ارایه پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتشبس در غزه خبر داد.
حماس اعلام کرد: جنبش حماس با این پیشنهاد برخورد مثبت داشت، به صورتی که برقراری آتشبس فراگیر و کامل در غزه و پایان حمله به ملت ما را در بر بگیرد.
این جنبش تاکید کرد: کمی پیشتر جنبش حماس پس از مشورت با اعضای ارشد این جنبش و گروههای مقاومت پاسخ خود به چارچوب توافق را به برادرانمان در قطر و مصر ارایه داد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما با این پیشنهاد به گونهای تعامل کردیم که ضامن امدادرسانی، اسکان، بازسازی و رفع محاصره نوار غزه و اجرای فرآیند تبادل اسیران باشد.
جنبش حماس اعلام کرد: از نقش برادرانمان در مصر، قطر و تمامی کشورهایی که برای توقف حمله وحشیانه علیه ملت ما تلاش کردند قدردانی میکنیم. ادامه این بیانیه آمده است: تاکید میکنیم ک ما و تمامی نیروها و گروههای ملی در مسیر پایان اشغالگری به دفاع از ملت خود ادامه میدهیم.
نظر شما