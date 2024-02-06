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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۵

پاسخ جنبش حماس به چارچوب پیشنهادی طرح آتش‌بس

پاسخ جنبش حماس به چارچوب پیشنهادی طرح آتش‌بس

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که پاسخ خود به چارچوب پیشنهادی طرح آتش‌بس در غزه را به قطر و مصر ارایه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای از ارایه پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتش‌بس در غزه خبر داد.

حماس اعلام کرد: جنبش حماس با این پیشنهاد برخورد مثبت داشت، به صورتی که برقراری آتش‌بس فراگیر و کامل در غزه و پایان حمله به ملت ما را در بر بگیرد.

این جنبش تاکید کرد: کمی پیش‌تر جنبش حماس پس از مشورت با اعضای ارشد این جنبش و گروه‌های مقاومت پاسخ خود به چارچوب توافق را به برادرانمان در قطر و مصر ارایه داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما با این پیش‌نهاد به گونه‌ای تعامل کردیم که ضامن امدادرسانی، اسکان، بازسازی و رفع محاصره نوار غزه و اجرای فرآیند تبادل اسیران باشد.

جنبش حماس اعلام کرد: از نقش برادرانمان در مصر، قطر و تمامی کشورهایی که برای توقف حمله وحشیانه علیه ملت ما تلاش کردند قدردانی می‌کنیم. ادامه این بیانیه آمده است: تاکید می‌کنیم ک ما و تمامی نیروها و گروه‌های ملی در مسیر پایان اشغالگری به دفاع از ملت خود ادامه می‌دهیم.

کد مطلب 6017045

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