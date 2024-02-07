اقبال عمومی گیلانی ها به «تابستان همان سال»

خبرگزاری مهر، گروه استانها: دومین روز اکران همزمان فیلمهای چهل و دومین جشنواره فجر در استان گیلان با نمایش پنج فیلم «صبح اعدام» به کارگردانی «بهروز افخمی»، «پرویز خان» به کارگردانی «علی ثقفی»، «آبی روشن» به کارگردانی «قاسم لطفی خواجه پاشا»، «تابستان همان سال» به کارگردانی «محمود کلاری» و «نپتون» به کارگردانی «محمد ابراهیم غفاریان» به کار خود پایان داد.
امسال فیلمهای جشنواره فجر در گیلان در دو مکان سینما ۲۲ بهمن و سپیدرود رشت اکران شده و بر اساس برنامه ریزی ها فیلمها در سه سانس ساعتهای ۱۶، ۳۰: ۱۸ و ۲۱ شب اکران میشوند.
در شب نخست اکرانها فیلم «تابستان همان سال» به کارگردانی «محمود کلاری» با استقبال عمومی همراه شد هرچند که تماشاگران از محتوای پایین فیلمها روز نخست گلایه داشتند و خواستار توجه بیشتر مسؤولان و متولیان برگزاری جشنواره به کیفیت و محتوای مناسب آثار شده بودند.
و اما چراغ اکرانهای روز دوم جشنواره در رشت با نمایش «تابستان همان سال» در سینما سپیدرود روشن شد و این فیلم که در سطح کشور نیز با اقبال عمومی همراه بوده در گیلان نیز نظر علاقه مندان به هنر هفتم را به خود جلب کرد و هر دو سانس نمایش آن هم در سینما ۲۲ بهمن و هم سپیدرود با استقبال خوبی مواجه شد.
بهروز افخمی بعد از حدود ۹ سال دوری از سینما با «صبح اعدام» به سینما بازگشت؛ بازگشتی نا امید کننده از فیلمسازی که بخشی از خاطره ساز ترین و مهمترین فیلمهای تاریخ سینمای این کشور را تولید کرده؛ فیلمهایی که در پارهای مواقع هم مورد توجه عموم مردم قرار گرفته و بعضاً در گیشه موفق بودهاند و توانستهاند به اقتصاد سینما کمک کنند و هم قابلیت آن را داشتند که از نظر کیفیت محتوا و ساختارشان با اقبال خوبی از سوی منتقدان، کارشناسان و صاحب نظران سینما روبرو شوند
«مهرناز حیدری» یکی از تماشاگران این فیلم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار میکند: پرداختن به شخصیتهای تاریخی یک ضرورت است اما از آقای بهروز افخمی در ساخت فیلم «صبح اعدام» که به زندگی طیب حاج رضایی یکی از مبارزان انقلابی میپردازد انتظار بیشتری داشتیم.
در ادامه «محمد دلیری» که به تماشای «صبح اعدام» نشسته بود، گفت: در مقایسه با سایر آثار آقای افخمی فیلم «صبح اعدام» چندان به دلم ننشست و در این فیلم، مباحث شعارگونه و اغراق آمیز بیان شده بود.
ساختن فیلم درباره فوتبال کار ساده ای نیست
فیلم سینمایی «پرویز خان» به نویسندگی و کارگردانی «علی ثقفی» و تهیه کنندگی عطا پناهی مراحل پایانی فنی خود را میگذراند. این فیلم سینمایی که محصول سازمان هنری رسانهای اوج است در خصوص پرویز دهداری یکی از متفاوتترین مربیان بزرگ تیم ملی فوتبال ایران است.
دهداری در اوایل دهه ۷۰ از دنیا رفت و حالا زندگی و زمانهاش در یک فیلم قصه گو با نام فیلم پرویز خان در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمده است.
سعید افشاری در حین تماشای فیلم «پرویز خان» در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: فیلم ساختن درباره ورزش جذاب فوتبال کار سادهای نیست. اساساً در سینمای ایران فیلم درخوری تا به حال در این باره نداشتهایم و در سینمای جهان هم فیلمی نداریم که درباره فوتبال درام پردازی کند و فوتبال را بسازد.
وی افزود: از این رو به نظرم علی ثقفی به عنوان نویسنده و کارگردان به خوبی فهمیده است که علت این شکستها کجاست و بنابراین روایت قصهاش را به زمین بازی معطوف کند، همین که او توانسته قصهاش را به زمین بازی بکشاند و محوریت کارش را بر «پرویز دهداری» متمرکز کند بسیار امیدوار کننده است من که از این فیلم لذت بردم.
فیلم «آبی روشن» از فیلمهای شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر امسال که با حمایت بنیاد فرهنگی امام رضا (ع) به تولید رسیده فیلمی شاعرانه و آرام، با مضمونی دشوار است.
این فیلم اثری اجتماعی با مضمون فرهنگ رضوی است که داستان آن در شهر تبریز میگذرد. بازیگران این فیلم را مهران احمدی، مرتضی امینی تبار، مهران غفوریان، سارا حاتمی، روح الله زمانی، علیاکبر اصانلو و کاظم هژیر آزاد تشکیل میدهند.
«تابستان همان سال» میداند که از مخاطب چه میخواهد
«تابستان همان سال» به کارگردانی کلاری که در مقام کارگردان نیز نشان داده است که سینمای قصه گو را به خوبی میشناسد و طعم لذت دیدن پلانهای خود را به دل مخاطب میگذارد، دوربین کلاری به شدت مستحکم است و چیدمان عناصر صحنه به گونهای است که همه چیز در خدمت ساختار و محتوای اثر است. فیلم پر است از قاب تصویرهایی که به لحاظ بصری در عین چشم نوازی از اثر بیرون نمیزند و همانند یک پکیج درست در خدمت مضمون و محتوای اثر است.
مهمترین نکته در تابستان همان سال قطعاً اتمسفر سینمایی اثر است، فیلم میداند که چه میخواهد بگوید و بهتر است این جمله را دوباره تکرار کنم، تابستان همان سال فیلمی است که میداند چه میخواهد بگوید، فراموش نکنیم یکی از مشکلات اصلی و بزرگ سینمای ایران این است که نه فیلم و نه فیلمساز خود نمیدانند که چه میخواهند بگویند اما کلاری نشان داده است که برای زدن حرفهایش بارها پیشنویس و تمرین کرده است.
فیلم «نپتون» حکایتگر زوج جوان امروزی لجبازی است
فیلم «نپتون» حکایتگر زوج جوان امروزی لجبازی است که یک فرزند دارند و روز به روز از خودشان و عشقشان و فرزندشان دورتر میشوند.
اما متأسفانه فیلم هم همین قدر سطحی و قابل پیش بینی و ساده انگارانه است، به عوض اینکه مشکلات به وجود آمده این زوج برای بیننده قابل فهم باشد به چند دیالوگ تکراری از سوی افسانه بسنده شده که وقتی او رشد میکرد من داشتم کهنه بچه عوض میکردم و بخاطر عدم پرداخت درست از سوی نویسنده، بیننده درک نمیکند که چطور مادری میتواند فرزندش را رها کند و تلفن مادر سارا، زن همسایه که فرزند آنها را نگهداری میکند جواب ندهد و در یک سکانس درخشان!! آخر شب وارد خانه شود و حتی نفهمد که فرزندش خانه نیست.
تماشای حدود ۷۰۰ نفری تماشاگران از فیلمهای فجر
«فاطمه فروتن» سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز نمایش فیلمهای جشنواره فجر در سینما ۲۲ بهمن و سپیدرود رشت اظهار کرد: این فیلمها در سه نوبت ۱۶، ۱۸:۳۰ و ۲۱ از امروز تا ۲۲ بهمنماه در دو سینمای سپیدرود و ۲۲ بهمن اکران میشوند.
سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: طی دو روز گذشته حدود ۷۰۰ نفر از ۱۰ فیلم اکران شده رشت دیدن کردند.
سرپرست معاونت هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه در روز نخست اکران فیلم حدود ۳۰۰ نفر و از این ۵ فیلم استقبال کردند، گفت: فیلم «تابستان همان سال» بیشترین آمار استقبال علاقمندان به هنر هفتم را به خود اختصاص داد.
وی اضافه کرد: اقدامات انجام شده برای رونق بخشیدن به سینماهاست و علاقمندان به هنر هفتم در گیلان برای تماشای فیلمهای جشنواره میتوانند از چهار سامانه آیتیک (iticket.ir)، سینما تیکت (cinematicket.org)، تیک ایران هفت (irantic.com) و گیشه (gishehr۷.ir) بلیت خود را به صورت اینترنتی خریداری کنند.
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