به گزارش خبرنگار مهر، امید گلزاده، طراح گریم فیلم سینمایی «پرویزخان» محصول سازمان اوج که در بخش سودای سیمرغ چهل و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، به روند تولید این فیلم اشاره کرد و گفت: این فیلم یکی از کارهای پراسترس و پراضطراب برای من بود چراکه کار مربوط به دهه ۶۰ بود و حدود ۵۰ بازیگر اصلی و فرعی داشت و در مجموع ۲۵۰ بازیگر (حدودی) برای آن دوره باید گریم می‌شدند.

وی پروژه سینمایی «پرویزخان» را یک اتفاق مهم و بزرگ دانست و توضیح داد: این فیلم یک اثر با پروداکشن حجیم بود که از لحظه‌ شروع تلاش کردیم تمام آدم‌ها را بسازیم، چه شبیه چه نیمه شبیه. ولی باید اتفاق می‌افتاد و دلیلش هم این بود که ما الان در سال ۱۴۰۲ زندگی می‌کنیم یعنی حدود ۴۰ سال قبل و در دهه ۶۰ خیلی مد با الان متفاوت بود. به همین منظور هر هنرمند و بازیگر فرعی که انتخاب می‌شد باید صحبت می‌کردیم که دست به مو و ریشش نزند.

طراح گریم فیلم سینمایی «پرویزخان» عنوان کرد: این فیلم در ژانر ورزشی ساخته شده است که یک اتفاق مربوط به آقای پرویز دهداری و بخشی از بیوگرافی ایشان را روایت می‌کند، نویسنده کار علی ثقفی اشراف خیلی خوبی به موضوع داشت و فیلمنامه ای با دقت و جزئیات نوشته بود. هر جایی که ما نیاز به راهنمایی داشتیم، وی همراه تیم بود. به هرحال من اصلا فوتبالی نیستم و اصلا اسم آقای پرویز دهداری را قبل از این فیلمنامه نشنیده بودم اما هر جایی که می‌رفتم صحبت می‌کردم که قرار است چنین پروژه‌ای ساخته بشود خیلی برای من جالب بود که همه او را می‌شناختند.

گلزاده عنوان کرد: من سعی کردم خودم را به فضای فوتبال آن سال‌ها نزدیک کنم. به همین جهت به ورزشگاه شیرودی رفتم چون آنجا خیلی از عکس‌های دهداری وجود داشت و من سعی کردم به ایشان نزدیک شوم و از مجلاتی که آن موقع منتشر می‌شد، استفاده کنم. در حالی که عکسی از آقای دهداری آن چنان در اینترنت نبود. انتخاب آقای پورصمیمی هم به اعتقاد من یک انتخاب جذاب بود که نظر به انگیزه های فراوان این هنرمند ارزنده شرایط را به گونه ای هدایت کرد که برایم بسیار قابل ستایش بود. مسیری که برایم به مثابه یک کلاس درس بود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به جذابیت های محتوایی و کیفی فیلم «پرویزخان» گفت: یکی از چیزهایی که خیلی در این فیلمنامه دوست داشتم و به آقای ثقفی گفتم، این بود که چنین فیلمنامه ای با این ویژگی‌ها اگر در هالیوود ساخته می‌شد بهترین فیلم اسکار می‌شد. «پرویزخان» فیلمنامه درست و قصه جذابی داشت، من در فیلم های که مربوط به دهه ۶۰ هستند چندین مرتبه کار کرده بودم و فضای آدم‌های دهه ۶۰ چه خانم چه آقا و چه بچه را می‌شناختم و چالش این کار برای من کار در فضای برندهای آن زمان بود.

طراح گریم فیلم سینمایی «پرویزخان» تصریح کرد: فوتبالیست‌های ما هر کدامشان الگو می‌شوند، آن‌ها در هر دوره هر کدام الگویی برای طرفداران بودند. در آن زمان دسترسی به اینترنت و شبکه های تلویزیونی هم خیلی نبود، ما تلاش کردیم به ساده‌ترین شکل ممکن این اتفاق بیافتد که این بچه ها را با ظاهری که آن زمان داشتند، معرفی کنیم.

گلزاده درباره شخصیت اصلی این فیلم گفت: پرویز دهداری آدم بزرگی بوده است نه تنها برای فوتبال بلکه در مملکت ما، ما به امثال پرویز دهداری‌ها در این کشور نیاز داریم، برای اینکه پرویز دهداری تلاش کرد زیرساخت را بالا بکشد.