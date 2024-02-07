شلیک حداقل ۶ موشک بالستیک ضد کشتی یمن به اهدافی در دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته است که نیروهای یمنی روز گذشته چندین حمله را با موشک‌های بالستیک ضد کشتی انجام دادند.

این مقام آمریکایی ادعا کرد که نیروهای یمنی حداقل ۶ موشک بالستیک ضد کشتی را به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن شلیک کردند.

به گفته این مقام آمریکایی، نیروهای این کشور یک موشک یمن را منهدم کردند، اما ۵ موشک در نزدیکی کشتی‌های تجاری بدون آسیب سقوط کرد.

روز گذشته نیز، «عبدالوهاب الدره»، وزیر حمل‌ونقل یمن در سخنانی گفت: به شرکت‌های بین‌المللی تاکید می‌کنیم که دریانوردی و کشتی‌رانی در دریای سرخ و دریای عرب ایمن است.

الدره در ادامه با اشاره به چگونگی عملیات نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ و دریای عرب افزود: کشتی‌هایی هدف قرار می‌گیرند که اسراییلی هستند یا به سوی بندرهای فلسطین اشغالی عازم‌اند.

وزیر حمل‌ونقل یمن گفت: نامه‌ای رسمی را به شرکت‌های بین‌المللی تحویل داده‌ایم و طی آن امنیت دریانوردی و کشتی‌رانی در دریای سرخ و دریای عرب را تضمین کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: از شرکت‌های بین‌المللی خواسته‌ایم که به هشدارهای صادرشده مبنی بر عدم عبور و مرور در دریای سرخ اعتنا نکنند.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد که کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.