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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۴:۱۱

یک مقام آمریکایی مدعی شد:

شلیک حداقل ۶ موشک بالستیک ضد کشتی یمن به اهدافی در دریای سرخ

شلیک حداقل ۶ موشک بالستیک ضد کشتی یمن به اهدافی در دریای سرخ

یک مقام آمریکایی مدعی شده که نیروهای یمنی روز گذشته دست به چندین حمله با موشک‌های بالستیک ضد کشتی زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته است که نیروهای یمنی روز گذشته چندین حمله را با موشک‌های بالستیک ضد کشتی انجام دادند.

این مقام آمریکایی ادعا کرد که نیروهای یمنی حداقل ۶ موشک بالستیک ضد کشتی را به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن شلیک کردند.

به گفته این مقام آمریکایی، نیروهای این کشور یک موشک یمن را منهدم کردند، اما ۵ موشک در نزدیکی کشتی‌های تجاری بدون آسیب سقوط کرد.

روز گذشته نیز، «عبدالوهاب الدره»، وزیر حمل‌ونقل یمن در سخنانی گفت: به شرکت‌های بین‌المللی تاکید می‌کنیم که دریانوردی و کشتی‌رانی در دریای سرخ و دریای عرب ایمن است.

الدره در ادامه با اشاره به چگونگی عملیات نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ و دریای عرب افزود: کشتی‌هایی هدف قرار می‌گیرند که اسراییلی هستند یا به سوی بندرهای فلسطین اشغالی عازم‌اند.

وزیر حمل‌ونقل یمن گفت: نامه‌ای رسمی را به شرکت‌های بین‌المللی تحویل داده‌ایم و طی آن امنیت دریانوردی و کشتی‌رانی در دریای سرخ و دریای عرب را تضمین کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: از شرکت‌های بین‌المللی خواسته‌ایم که به هشدارهای صادرشده مبنی بر عدم عبور و مرور در دریای سرخ اعتنا نکنند.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد که کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.

کد مطلب 6017154

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      15 4
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      آمریکا و اسرائیل وقتی دنبال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بودند و خوشحالی می‌کردند باید بیشتر فکر قدرت ایران می‌بودند، این اقدام یمن یک حرکت در راستای تحریم اسرائیل است و ما می‌توانیم اینجا اثبات می‌شود حالا خود تحقير نباشیم و به ایران و نظام اعتماد داشته باشیم.
    • رسول زهرائی رئوف IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      15 4
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      کدام کشور در تاریخ برای دفاع از مردم مظلوم کشوری دیگر دست به چنین اقدام شجاعانه و قهرمانانه ای زده و با ابرقدرت های دنیا وارد جنگ شده چنین فداکاری فقط از یاران امام زمان بر می آید
    • ایران عشق IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      2 5
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      جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود
    • مهران IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      ازایران هزاران درود میفرستم. برشیرمردان شجاع یمنی
    • سید IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
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      همین الان قلعه نوعی را برکنار کنید
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      5 0
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      نوش جونشون.وقتی موساد فرمانده و آدم ها رو ترور میکنه.کشورا هم میزنن.ما فقط از خدا می‌ترسیم. تو سوریه عراق لبنان عراق دارن نفت غارت میکنن وطلا و گاز تازه مسلمانم میکشن.خاک بر سر امارات که رفیق دشمن مسلمان شده آخه بادیه نشین بودن.مال دنیا کور کر میکنن عرب چادر نشین رو.الان Afcبرا چی داور کویتی گذاش .پ
      • علی کرمی IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        1 0
        من هم کاملا با شما موافق هستم درود بر عبدالمک بدرالدین رهبر شجاع وعملگرای یمن ومردم انقلابی وشجاع وبا غیرت کشور یمن بیاد روزهای انقلابی وجنگ با بعثی ها افتادم ما از اهداف انقلاب دور شدیم ودنیا پرست شدیم
    • IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      6 0
      پاسخ
      به نظر من باید در منطقه قبرستانی از نیروهای زورگوی آمریکایی وانگلیسی که معتقد به هیچ قوانین بین المللی نیستند ونقض قانون میکنند وبه شعور ملتهای درصحنه که با اندیشه تظاهرات میکنند توهین میکنند درست کرد وهرکجا منافع آمریکایی وانگلیسی دیدند باید مورد تهاجم قرار گیرد
    • کوروش کبیر BE ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      امریکا و انگلیس همیشه دشمن ایران و ایرانی بودند و حتی رضا شاه و محمدرضا شاه هم از آنان بیزار بودند فقط چون درمقابلشان قدرتمند نبودند سر تعظیم پایین می آوردند

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