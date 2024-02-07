کاهش بودجه به اخراج کارمندان ناسا منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، به گفته مقامات این مرکز، کاهش بودجه باعث اخراج ۵۳۰ کارمند و ۴۰ پیمانکار می شود. در بیانیه آنها آمده است: تاثیرات کاهش بودجه در سراسر بخش های فنی و پشتیبانی آزمایشگاه دیده می شود. این موارد دردناک اما لازم هستند که به ما کمک می کند به بودجه تخصیص یافته خود پایبند باشیم و همزمان فعالیت های مهم خود برای ناسا و کشور را انجام دهیم.

آزمایشگاه JPL در شمال لس آنجلس قرار دارد و موسسه ای است که با بودجه فدرال و به وسیله انستیتو فناوری کالیفرنیا مدیریت می شود. این مرکز بسیاری از پروژه های بزرگ علمی ناسا مانند ماموریت کاوشگرهای کنجکاوی و استقامت روی مریخ را رهبری می کند.

یکی از وظایف اصلی کاوشگر استقامت جمع آوری و ذخیره نمونه از مریخ برای ارسال به زمین است. JPL یکی از پشتیبانان اصلی کمپین بازگرداندن نمونه از مریخ(MSR)است که هدف آن جستجو برای نشانه های حیات است.

بودجه در نظر گرفته شده برای MSR اخیرا به شدت افزایش یافته بود. سال گذشته بررسی یک هیات مستقل تخمین زد این کمپین در صورتیکه طبق برنامه ریزی تا ۲۰۳۰ میلادی انجام شود، در نهایت ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار هزینه خواهدداشت.

چنین رقمی برخی اعضای کنگره آمریکا که خواهان کنترل هزینه های MSR هستند را نگران کرد. به عنوان مثال سنا در لایحه بودجه برای سال مالی ۲۰۲۴ میلادی، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار به MSR اختصاص داده بود که ۶۳ درصد کمتر از بودجه اعطایی در سال ۲۰۲۳ میلادی است. این درحالی است که لوری لشین مدیر JPL در نامه ای به کارمندان آزمایشگاه از اخراج عده ای خبر داد.

کنگره آمریکا هنوز لایحه بودجه برای سال مالی ۲۰۲۴ میلادی را تایید نکرده، اما مشغول مذاکره است. در این میان ناسا به JPL دستور داده برای بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری برنامه ریزی کند.