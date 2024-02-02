کپسول سیگنوس به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، این کپسول به آزمایشگاه فضایی در زمین متصل شد.

لورال اوهارا و یاسمین مقبلی فضانوردان ناسا یک بازوی رباتیک کپسول را به ایستگاه فضایی بین المللی متصل کردند. کپسول سیگنوس هفته گذشته از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد. این بیستمین عملیات ارسال محموله با کپسول سیگنوس بود.

یکی از آزمایش های مختلفی که این کپسول به مدار زمین برده، مربوط به آزمایش فناوری چاپ سه بعدی در فضا و ساخت محصولات فلزی کوچک در میکروگرانش است. این تست برای سفرهای طولانی مدت به ماه و مریخ مناسب است زیرا در این سفرها ذخیره سخت افزارها کاری سخت است.

کپسول سیگنوس تا می ۲۰۲۴ به ایستگاه فضایی بین المللی متصل می ماند و پس از آن رها می شودتا در اتمسفر زمین بسوزد.