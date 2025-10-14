  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

ناسا ۵۵۰ کارمند حوزه تولید پیشران‌های جت را اخراج می‌کند

ناسا ۵۵۰ کارمند حوزه تولید پیشران‌های جت را اخراج می‌کند

آزمایشگاه پیشران‌های جت ناسا اعلام کرد که قصد دارد ۵۵۰ نفر از کارمندان این بخش را اخراج کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آزمایشگاه پیشران‌های جت اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا، ناسا، اعلام کرد که قصد دارد ۵۵۰ نفر از کارمندانش را اخراج کند.

این آزمایشگاه تنها مرکز تحقیقات و توسعه ناسا است که بودجه آن توسط دولت فدرال تأمین می‌شود و هر ۵ موتور فضاپیماهای ناسا که با موفقیت روی سطح مریخ فرود آمده‌اند توسط همین آزمایشگاه طراحی و تولید شده اند.

دیو گالاگر، مدیر این بخش، اعلام کرده که تعدیل این تعداد نیرو برای آینده آزمایشگاه پیشران‌های جت ناسا ضروری است.

قرار است همین امروز خبر تعدیل به کارمندان اخراجی داده شود.

اخراج ۵۵۰ کارمند این آزمایشگاه در واقع معادل کنار گذاشتن ۱۰ درصد از ۵۵۰۰ کارمند این بخش از ناسا است که در یک زمین ۱۶۸ هکتاری در کوه‌های سن گابریل در کالیفرنیا واقع شده است.

کد خبر 6621916
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها