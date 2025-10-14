به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آزمایشگاه پیشران‌های جت اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا، ناسا، اعلام کرد که قصد دارد ۵۵۰ نفر از کارمندانش را اخراج کند.

این آزمایشگاه تنها مرکز تحقیقات و توسعه ناسا است که بودجه آن توسط دولت فدرال تأمین می‌شود و هر ۵ موتور فضاپیماهای ناسا که با موفقیت روی سطح مریخ فرود آمده‌اند توسط همین آزمایشگاه طراحی و تولید شده اند.

دیو گالاگر، مدیر این بخش، اعلام کرده که تعدیل این تعداد نیرو برای آینده آزمایشگاه پیشران‌های جت ناسا ضروری است.

قرار است همین امروز خبر تعدیل به کارمندان اخراجی داده شود.

اخراج ۵۵۰ کارمند این آزمایشگاه در واقع معادل کنار گذاشتن ۱۰ درصد از ۵۵۰۰ کارمند این بخش از ناسا است که در یک زمین ۱۶۸ هکتاری در کوه‌های سن گابریل در کالیفرنیا واقع شده است.