کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت تسویه تعهدات مالی چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، به خبرنگار مهر گفت: با پایان جشنواره چهل و دوم تئاتر فجر پول گروههای نمایشی و جوایز را پرداخت کردیم و به سرعت تعهدات خود را در این خصوص تسویه کردیم و شاید ۱۰ درصد از هزینههای چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر باقی مانده است که سریع این تعهد باقیمانده را هم تسویه میکنیم.
وی درباره انتخاب و معرفی دبیر چهل و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، اظهار کرد: ارزیابیها را در دست انجام داریم و پس از آن با آقای محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتوگو خواهیم داشت تا به نتیجه نهایی درباره گزینه دبیری جشنواره چهل و سوم دست پیدا کنیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی درباره زمان معرفی دبیر جشنواره چهل و سوم تئاتر فجر، تاکید کرد: تمام تلاش خود را میکنیم که دبیر چهل و سومین جشنواره تئاتر فجر تا پایان سال جاری انتخاب و معرفی شود.
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