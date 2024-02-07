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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳

خلجی:

مجلس ۴۰۰ هزار میلیارد تومان «بار اضافی» به بودجه تحمیل کرده است

مجلس ۴۰۰ هزار میلیارد تومان «بار اضافی» به بودجه تحمیل کرده است

رییس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: تحمیل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی به بودجه ۱۴۰۳ سبب کسری و تورم می‌شود و آثار آن گریبان مردم را خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سپهر خلجی» رییس شورای اطلاع رسانی دولت امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر افزایش نرخ ارز با هدف رفع کسری بودجه، اظهار کرد: این کار منطقی نیست و هیچ دولتی دست به این کار نمی‌زند.

وی گفت: بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار اضافی به بودجه تحمیل شده و امید است شاکله بودجه‌ای که دولت به مجلس ارایه داده است، تغییر نکند.

خلجی افزود: دولت می‌گوید باید منابع وجود داشته باشد تا هزینه کند اما اگر منابع نباشد، نمی‌توان هزینه کرد و کسری ایجاد می‌شود. باید همه دستگاه‌های متوجه اهمیت کسری بودجه شوند. یکی از افتخارات دولت این بوده است که در دو سال گذشته، بودجه با کسری مواجه نشده است.

خلجی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص امکان وجود کسری بودجه در سال جاری، گفت: هنوز به پایان سال نرسیدیم و اجازه دهید در پایان سال، رییس سازمان برنامه و بودجه گزارش لازم را مانند سال گذشته ارایه خواهد کرد، زیرا تا پایان سال مصارف و منابع  درآمدی داریم.

کد مطلب 6017498

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