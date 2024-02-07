به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید رئیسی در نشست خبری به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی امروز در محل وزارت بهداشت گفت: ما در وزارت بهداشت ۲۵۲ هزار دانشجو در رشتههای مختلف علوم پزشکی داریم. از این تعداد ۴۲ هزار متأهل و مابقی مجرد هستند.
وی گفت: بر اساس اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، حمایت و کمک به رشد استعدادهای دانشجویان، حمایت از دانشجویان کم بضاعت و حمایت از عموم دانشجویان در دانشگاههای علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند، از وظایف صندوق به شمار میرود. در این راستا دو کار عمده در صندوق در حال انجام است.
رئیسی افزود: یکی از این کارها پرداخت تسهیلات به دانشجویان در قالب ۱۷ نوع تسهیلات است. یکی دیگر از این کارها هم اجرای مفادی از قانون جوانی جمعیت است.
وی با اشاره به تسهیلات ۱۷ گانه در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: اصلی ترین تسهیلات صندوق، وام تحصیلی برای دانشجویان مجرد و متأهل است. همچنین وام ویژه دانشجویان نخبه، وام ودیعه مسکن و سایر وامها است. وام تحصیلی در دو ترم ۴.۵ ماهه و ۵.۵ ماهه پرداخت میشود.
۴۰ دانشگاه علوم پزشکی خوابگاه متاهلی ندارند
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اظهار داشت: یکی دیگر از کارهای صندوق راهبری خوابگاههای دانشجویی است. در کل کشور در حال حاضر ۵۰۰ باب ساختمان خوابگاهی داریم که از این تعداد ۲۳ ساختمان شامل ۹۷۶ واحد خوابگاه متاهلی در ۲۶ دانشگاه هستند و ۴۰ دانشگاه خوابگاه متاهلی ندارند. مابقی خوابگاهها مجردی هستند که شامل ۸۶ هزار تخت خوابگاهی هستند.
وی گفت: از این ۸۶ هزار تخت خوابگاهی مجردی، ۷۲ هزار تخت خوابگاهی ملکی هستند و سایر خوابگاهها به صورت استیجاری، وقفی هستند. خوابگاههای با استهلاک بالا داریم که مجبور هستیم برای اینکه بار خوابگاهها را پایین بیاوریم از این ظرفیت استفاده کردیم.
ودیعه مسکن در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر مبلغ ۷۰ میلیون تومان است
رئیسی یادآور شد: با توجه به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تکالیفی به صندوق رفاه دانشجویان داده شده است. از جمله این تکالیف اعطای ودیعه مسکن است. با توجه به حمایتهای سازمان برنامه و بودجه، مجلس و سایر نهادهای مرتبط، اکنون ودیعه مسکن در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر مبلغ ۷۰ میلیون تومان است و در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان است.
وی افزود: درست است که مبالغ ودیعه مسکن با تورم موجود یک فاصلهای وجود دارد اما با حمایتهایی که صورت گرفته و نسبت به سالهای گذشته، رقمهای این وامها افزایش پیدا کرده است.
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اظهار داشت: در ماده ۷ قانون جوانی جمعیت بحث ساخت و سازهای خوابگاههای متاهلی و حمایتهای این حوزه مطرح است. این وظیفه اصلی صندوق رفاه نیست اما ما در کنار وزارت بهداشت، معاونت توسعه و معاونت دانشجویی وزارتخانه در حال پیگیری این موضوع هستیم.
وی گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ما در وزارت بهداشت ۸۰۵ باب خوابگاه متاهلی داشتیم که با اتفاقات خوبی که رخ داده این میزان به ۹۷۶ باب خوابگاه متاهلی رسیده است. همین امروز ۸ باب خوابگاه در دانشکده علوم پزشکی گراش اضافه شد و تا پایان سال هم تعدادی به این مجموعه اضافه خواهد شد. در واقع اکنون هزار واحد خوابگاه متاهلی در کشور داریم.
رئیسی افزود: با توجه به تعداد دانشجویان متأهل که در علوم پزشکی تحصیل میکنند شاید تعداد خوابگاهها کافی نباشد اما به هر حال تلاش میشود که تعداد این خوابگاهها افزایش پیدا کند.
وی از تغییر کاربری ساختمانهای موجود و به کارگیری ساختمانهای مازاد در دانشگاههای علوم پزشکی به منظور استفاده خوابگاهی خبر داد و گفت: از سال آینده خبرهای خوبی در حوزه خوابگاههای متاهلی خواهیم داشت. امیدواریم تا شرایطی فراهم شود که دانشجویان بیشتری ازدواج کنند و فرزندآوری داشته باشند.
رشد ۵۳ درصدی در وامهای دانشجویان علوم پزشکی
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به تسهیلات اعطایی به دانشجویان علوم پزشکی از رشد ۵۳ درصدی در وامهای دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: در نیمسال اول بالای ۹۷ درصد تسهیلات صندوق رفاه به دانشجویان پرداخت شده است.
وی گفت: در بخش وام تحصیلی، ۴۹ هزار و ۳۵ نفر از دانشجویان از وام تحصیلی استفاده کرده اند که نسبت به سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است. میزان اعطای وام ازدواج نسبت به ترم قبل ۴۷ درصد رشد داشته است. مبلغ وام ازدواج صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ۲۵ میلیون تومان است.
رئیسی اظهار داشت: وام ضروری نیز با مبلغ ۳ تا ۵ میلیون تومان رشد مناسب ۱۰ درصدی داشته و همچنین وام تولد فرزند نیز در پرداخت ۱۹ درصد رشد داشته که تعداد مواردی که وام داده شده ۲۱ درصد رشد داشته است. مبلغ وام فرزندآوری در صندوق رفاه ۶ میلیون تومان است. میزان وام ودیعه مسکن پرداختی به دانشجویان نسبت به دوره گذشته ۲۴ رشد داشته است.
رشد ۷۱ درصدی برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای دستیاران و دانشجویان تخصصی
وی با اشاره به یکی از فرآیندهایی که در سه سال گذشته در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اجرا شده است را برقراری بیمه تأمین اجتماعی شامل درمان و سنوات برای دستیاران و دانشجویان تخصصی برشمرد و گفت: استقبال این بیمه بسیار خوب بوده است. پس از درخواست دانشجو و دستیار بلافاصله خود و خانواده اش بیمه میشوند و سنوات بیمه وی هم ثبت میشود. در این تسهیلات هم رشد ۷۱ درصدی را شاهد هستیم.
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به نوع بازپرداخت وامهای دانشجویی علوم پزشکی گفت: دانشجویان پس از فارغ التحصیلی ۶ ماه تنفس دارند و پس از آن در اقساط ۴۸ ماهه، وامها را بازپرداخت میکنند. کارمرد وام دانشجویان ۴ درصد است.
رئیسی از کمک بلاعوض به عنوان یکی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت نام برد و گفت: با توجه به شرایط خاصی که در چند دانشگاه رخ داد امسال چند مورد کمک بلاعوض داشتیم که این میزان ۲۱۱ درصد رشد داشتیم. تعداد دانشجویان دریافت کننده بیشتر شد و مبلغ کمک بلاعوض به ۲۰ میلیون تومان رسید.
وی گفت: وام تحصیلی دانشجوی مجرد ماهانه ۵۵۰ هزار تومان است. این وام برای دانشجویان متأهل یک میلیون تومان است. دانشجویان این وام را در طول تحصیل دریافت میکنند و برای دانشجویان نخبه بسته به شرایط این میزان دو تا سه برابر است.
۶۳ درصد خوابگاههای علوم پزشکی بالای ۲۰ سال قدمت دارند
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از سرمایه گذاری به عنوان یکی از وظایف صندوق نام برد و گفت: سرمایه گذاری در راستای افزایش درآمد و پرداخت تسهیلات دوباره به دانشجویان صورت میگیرد. در حال حاضر ۶۳ درصد خوابگاههای علوم پزشکی بالای ۲۰ سال قدمت دارند و ۳۶ درصد بالای ۳۰ سال قدمت دارند. این خوابگاهها نیاز به نگهداری دارند و بخشی از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در راستای تعمیرات اساسی و به روز کردن تجهیزات هزینه میشود.
وی افزود: بحث حمایت از کارهای فرهنگی نیز در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت صورت میگیرد. در ۵ دوره دانشجویان در دورههای متعددی از جمله مثبت مفدا، مثبت آرمان و همراه با ستارهها شرکت داشتند که این کار با حمایت صندوق رفاه صورت گرفت. در حال حاضر دوره المپیاد ورزشی دانشجویان دختر بین الملل و پس از آن مسابقات فوتسال دانشجویان پسر اجرا میشود.
حمایت از دانشجویان متأهل با افزایش مبالغ وامها و ارائه درمان ناباروری
رئیسی گفت: در حوزه حمایت از دانشجویان متأهل چند کار مهم انجام شد. یکی از این موارد افزایش مبلغ وام ازدواج دانشجویی از ۱۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان بود. از دیگر موارد افزایش سرانه وام تحصیلی دانشجویان متأهل از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان بوده است. سرانه حق اولاد از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. تحت پوشش قراردادن درمان ناباروری در بیمه تکمیلی دستیاران و دانشجویی تخصصی از دیگر موارد این حوزه است.
وی افزود: تلاش کردیم از اعتبارات عمومی دولت برای توسعه خوابگاههای متاهلی استفاده کنیم. بر همین اساس در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای وزارت علوم و وزارت بهداشت جهت توسعه خوابگاههای متاهلی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند در نظر گرفته شد. استفاده از ظرفیت خیرین از دیگر ظرفیتهای مورد استفاده برای توسعه خوابگاه متاهلی بوده است.
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اظهار داشت: همچنین استفاده از ساختمانهای مازاد و استفاده از احکام ماده ۶۳ قانون برای تجهیز خوابگاههای متاهلی استفاده شده است. با حمایتهای صندوق رفاه و وزارت بهداشت تجهیز خوابگاهها صورت گرفت. از دیگر ظرفیتها میتوان به استفاده از بند الف تبصره ۹ قانون بودجه به معنی استفاده از وام بانکی برای دانشگاهها است.
۵۷۰۰ تخت خوابگاهی مجردی به ظرفیت خوابگاهها اضافه شد
وی افزود: با حمایتهای صورت گرفته ۵۷۰۰ تخت خوابگاهی مجردی به ظرفیت خوابگاهها اضافه شد.
رییسی خاطرنشان کرد: از ظرفیت مجتمع تفریحی خزرآباد ساری متعلق به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت نیز برای دانشجویان متاهل استفاده شده و دانشجویان در دورههای ۴ روزه میتوانند رایگان از آن استفاده کنند.
وی درباره وام اعطایی به دستیاران و دانشجویان تخصصی گفت: این وام حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است که مانند سایر وامها پس از فارغ التحصیلی بازپرداخت میشود.
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: در همه دانشگاهها دانشجوی متاهل داریم اما برای همه دانشگاهها خوابگاه متاهلی نداریم که دانشگاهها مشکل مسکن این دانشجویان را با پرداخت وام ودیعه مسکن مرتفع میکنند. علاوه بر پولی که صندوق رفاه میدهد دانشگاهها هم پولی به وام ودیعه مسکن اضافه میکنند. وام ودیعه مسکن برای زوج دانشجوی علوم پزشکی ۱.۵ برابر است.
وی اظهار داشت: ما برای افزایش بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت پیشنهاد داده ایم اما هر اتفاقی برای بودجه بیافتد برای صندوق رفاه هم میافتد.
۳۰۵ میلیارد تومان به ۸۴ هزار و ۳۱۳ دانشجو پرداخت کردیم
رییسی گفت: وام تحصیلی به مبلغ ۱۳۴ میلیارد تومان به ۴۹ هزار دانشجو در ترم مهرماه ۱۴۰۲ پرداخت شده است. در مجموع میزان ۳۰۵ میلیارد تومان به ۸۴ هزار و ۳۱۳ دانشجو پرداخت کردیم. حدود ۷۰ میلیارد تومان هنوز در حال پرداخت است.
وی گفت: از تمام ۱۷ نوع تسهیلات صندوق رفاه همه به جز وام تحصیلی در ترم بهمن پرداخت میشود. در فروردین ماه برای وام تحصیلی به دانشگاهها فرصت میدهیم که ثبت نام دانشجویان را انجام دهند و در خردادماه وام تحصیلی به دانشجویان پرداخت میشود.
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ظرفیتی که در دانشگاههای علوم پزشکی رخ داده صندوق رفاه هم سعی کرده است که از ظرفیتهای مختلف برای تامین خوابگاه استفاده کند. ساخت و ساز خوابگاهها هم بین دو تا سه سال زمان میبرد. دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی به گونهای برنامه ریزی کرده اند که دانشجوی بازمانده از خوابگاه ندارند. با خوابگاه ملکی، مشارکتی و استیجاری مشکل را برطرف کرده اند. البته ممکن است استانداردها رعایت نشده باشد که سعی داریم بهتر شود.
رییسی افزود: در دولت سیزدهم در ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی ظرفیت خوابگاه مجردی ۵۰۶۰ تخت و ۲۳۷ واحد خوابگاه متاهلی اضافه شده است. بخشی از ساخت و سازها هم به بهسازی خوابگاههای مستهلک اختصاص مییابد. برخی از دانشگاهها هم جایگزین خوابگاههای جدید را در دستور کار قرار داده اند.
احداث ۱۹ هزار تخت خوابگاهی مجردی و ۶۰۰ واحد خوابگاه متاهلی در دست اجرا داریم
وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۹ هزار تخت خوابگاهی مجردی در دست اجرا داریم. منابع مالی این ساخت و ساز شامل خیرین، منابع سازمان برنامه بودجه و درآمد اختصاصی دانشگاهها و حدود ۶۴ درصد از این ۱۹ هزار مورد از منابع بانکی (تسهیلات قانون بودجه) تهیه شده است. تاکنون ۳,۶۰۰ میلیارد تومان موافقت اصولی بانکهای عامل گرفتیم که ۱,۲۰۰ میلیارد تومان آن به نتیجه رسیده است.
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: برای این ۱۹ هزار تخت هم برنامه ریزی شده است که حداقل ۵۰ درصد آن تا پایان دولت به بهره داری برسد. حداقل ۶۰۰ واحد خوابگاهی متاهلی نیز برنامه ریزی کردیم تا پایان دولت اضافه شود که اگر رخ دهد اتفاق خوبی در این حوزه میافتد.
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