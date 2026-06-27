تحویل ۱۲۰۰ واحد خوابگاه متأهلی به دانشجویان تا مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا امروز در حاشیه مراسم رونمایی از «اجرای موج سوم طرح ملی احوالپرسی از دانشجویان و دانشگاهیان در دوران پساجنگ» در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به توسعه خوابگاه‌های دانشجویی، از تحویل ۱۲۰۰ واحد خوابگاه متأهلی تا آغاز سال تحصیلی جدید (مهرماه ۱۴۰۵) خبر داد و گفت: بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دولت، ساخت حدود پنج هزار واحد خوابگاه متأهلی در دستور کار قرار دارد و از این تعداد، ۱۲۰۰ واحد خوابگاه متأهلی تا آغاز ترم جدید به دانشگاه‌ها تحویل خواهد شد.

وی درخصوص استفاده دانشگاه‌ها از اعتبار مالیاتی شرکت‌ها نیز گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب با پیگیری وزارت علوم، استفاده از اعتبار مالیاتی بود که خوشبختانه سازمان امور مالیاتی با آن موافقت کرد. ما نیز به همه دانشگاه‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ایم تا بتوانند از اعتبارات مالیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی استفاده کنند.

وی افزود: البته این موضوع به فعالیت خود دانشگاه‌ها بستگی دارد و ستاد وزارت علوم تنها زمینه و تسهیلات لازم را فراهم می‌کند. برخی دانشگاه‌ها در این زمینه بسیار خوب عمل کرده‌اند و موفق شده‌اند اعتبارات مالیاتی شرکت‌های بزرگ را برای توسعه و تجهیز خوابگاه‌ها و همچنین آزمایشگاه‌ها جذب کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره «رداکارت» نیز اظهار داشت: برنامه داشتیم این طرح را با همکاری همراه اول پیش از جنگ اجرا کنیم، اما جنگ همه برنامه‌ها را به هم زد. امیدواریم از آغاز ترم جدید در مهرماه، رداکارت را در سراسر کشور عملیاتی کنیم.

وی همچنین در ادامه افزود: شرایط جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، موقعیتی برای ایران فراهم کرد. شاید ما در داخل کشور به خوبی متوجه بازتاب این مقاومت نباشیم، اما در خارج از مرزها این ایستادگی بسیار برجسته بوده است. به همین دلیل متقاضیان زیادی علاقه‌مند هستند بدانند ایرانی‌ها چگونه فکر می‌کنند و با چه تدبیری توانستند دشمنانی مانند آمریکا را متوقف کنند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌کنیم در ترم آینده تعداد دانشجویان بین‌المللی افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دانشجویان بین‌الملل و برنامه‌های وزارت علوم در این حوزه گفت: یکی از تکالیف وزارت علوم بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بین‌المللی تا پایان برنامه است. هم‌اکنون نزدیک به ۹۰ هزار دانشجوی بین‌المللی در کشور تحصیل می‌کنند و متقاضیان زیادی، حتی در همین شرایط جنگی، برای تحصیل در ایران وجود دارند.

رئیس سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: البته به دانشگاه‌ها به‌شدت توصیه کرده‌ایم که کیفیت را فدای کمیت نکنند. کیفیت برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا یک دانشجوی خارجی توانمند و باسواد می‌تواند مبلغ فرهنگ غنی ایران در کشور خود باشد.