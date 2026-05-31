حبیبی:وام ودیعه مسکن دانشجویان متأهل به ۳ونیم میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی ظهر یکشنبه در همایش قرآنی و آیین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در خمین اظهار کرد: در راستای حمایت از ازدواج دانشجویان و سیاستهای جوانی جمعیت، ظرفیت خوابگاههای متأهلی به ۴۰۰ واحد افزایش یافته و تا پایان سال به بهرهبرداری می رسد.
وی افزود: در سطح کشور، ۹۸ هزار تخت خوابگاهی ویژه دانشجویان مجرد و حدود یکهزار و ۲۰۰ سوئیت برای دانشجویان متأهل در حال بهرهبرداری است.
حبیبی تصریح کرد: در کنار توسعه زیرساختهای خوابگاهی، وام ودیعه مسکن دانشجویان متأهل نیز افزایش یافته و بهزودی عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، به هر دانشجوی متأهل سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام ودیعه مسکن پرداخت میشود و در صورت دانشجو بودن هر دو زوج، این مبلغ افزایش خواهد یافت.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: یکی از برنامههای محوری وزارت بهداشت، مشارکت دانشجویان در تصمیمسازیهای فرهنگی و دانشجویی از طریق تشکیل مجامع و کانونهای دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی است.
وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، ۱۰ خوابگاه دانشجویی دچار آسیب شد که از این میان ۲ خوابگاه بهطور کامل از چرخه خدمات خارج و نیازمند بازسازی اساسی هستند.
حبیبی بیان کرد: همچنین بیش از ۳۷۰ مرکز بهداشتی، درمانی و آموزشی از جمله مؤسسه انستیتو پاستور ایران دچار آسیب شدند و بازسازی و احیای این مراکز در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به شهادت بیش از ۶۰ هزار نفر در غزه، سکوت مدعیان حقوق بشر را نشانه تناقض دانست و گفت: فشارها علیه ایران به دلیل پیشرفتهای علمی و فناوری کشور است و موضوع سلاح هستهای بهانه محسوب میشود.
نظر شما