آزادی ۴۵ نفر از محکومان مالی/ اعطای مرخصی به ۳۳۵۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، همزمان با عید مبعث پیامبر اکرم (ص) و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از آزادی ۴۵ نفر از محکومان مالی و اعطای مرخصی به سه هزار و ۳۵۰ نفر از محکومان واجد شرایط خبر داد و گفت: رسیدگی به امور زندانیان و اهتمام نسبت به مسائل و مشکلات آنها همواره یکی از تأکیدات ریاست قوه قضائیه است که در همین راستا مجموعه قضائی استان تهران برنامههای متعددی را جهت تسهیل امورات زندانیان و پیگیری مسائل و مشکلات آنها تدارک دیده است.
بازگشت ۴۵ نفر از محکومان مالی مستقر در زندانهای استان تهران به آغوش خانواده
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا، همزمان با عید فرخنده و مبارک مبعث پیامبر اکرم (ص) و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ۴۵ نفر از محکومان مالی مستقر در زندانهای استان تهران پس از انجام بررسیهای لازم، مستحق مساعدت تشخیص داده شدند و با کمک خیرین محترم و ستاد دیه مقدمات آزادی آنها فراهم شد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
اعطای مرخصی منتهی به آزادی به ۴۵ نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت و غیر خشن
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین به ۴۵ نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت و غیر خشن نیز که توانایی تأمین ضمانت لازم جهت مرخصی را نداشتند و مستحق اعطا مرخصی تشخیص داده شده بودند، در راستای ماده ۲۰۰ آئیننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مرخصی منجر به آزادی اعطا شد.
اعطای مرخصی به سه هزار و ۳۵۰ نفر از محکومان واجد شرایط همزمان با فرارسیدن عید مبعث
القاصی همچنین از اعطای مرخصی به سه هزار و ۳۵۰ نفر از محکومان واجد شرایط همزمان با فرارسیدن عید فرخنده و مبارک مبعث پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: با مساعدت خیرین، انجمنهای حمایت از زندانیان و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبتهای بعد از خروج اداره کل زندانهای استان تهران به تعداد ۴۵۰ خانوار زندانیان نیازمند در سطح استان تهران بسته کمک معیشتی اعطا شد.
بازگشت به زندگی سه محکوم به قصاص همزمان با ماه مبارک رجب و ایام منتهی به عید مبارک مبعث
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود از بازگشت به زندگی سه محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم همزمان با ماه مبارک رجب و ایام منتهی به عید مبارک مبعث خبر داد و گفت: مجموعه قضائی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» رسیدگی به امورات زندانیان را در دستور کار خود قرار داده و در چارچوب قوانین و مقررات بهمنظور گرهگشایی از مشکلات زندانیان از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
نظر شما