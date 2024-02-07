به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهور کشورمان صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، ضمن صدور دستور آغاز رسمی فعالیت «سامانه پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی»، راه‌اندازی این سامانه را گامی ارزشمند و مؤثر در ارتقای بیش از پیش انضباط و شفافیت مالی دانست.

وی ایجاد امکان رصد و پایش دقیق را از نتایج اقدامات صورت گرفته در راه‌اندازی حساب واحد خزانه در ماه‌های گذشته و همچنین راه‌اندازی سامانه پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی دانست و افزود: فراهم شدن امکان پرداخت اعتباری و پرداخت به ذی‌نفع نهایی از آرزوهای دیرین دستگاه‌های اجرایی بود که عملیاتی شدن آن از رسوب منابع در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌کند و ضرورت دارد که همه دستگاه‌ها به تثبیت انضباط مالی کمک کنند.

در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی در گزارش خود از اقدامات صورت گرفته در زمینه طرح حساب واحد خزانه و همچنین عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی اظهار داشت: با رونمایی از طرح پرداخت اعتباری و پرداخت به ذینفع نهایی که امروز با دستور رییس جمهور برای تمام دستگاه‌ها توسط خزانه‌داری و وزارت اقتصاد اجرایی می‌شود، علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تأمین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع می‌شود.

خاندوزی تاکید کرد که اجرای این طرح از تکالیف قانونی بوده که اجرای آن از گذشته بر روی زمین مانده بود و با تاکید رییس جمهور در دولت مردمی به مرحله اجرا درآمد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه این جلسه گزارشی از گام جدید اجرای طرح پرداخت یارانه بر مبنای کالابرگ الکترونیک خبر داد و اظهار داشت: در طرح جدید ۱۱ قلم کالا به شکل مجزا کدگذاری شده و ملاک پرداخت یارانه میزان خریدی خواهد بود که مردم با کالابرگ انجام می‌دهند.

مرتضوی با اشاره به افزایش رقم یارانه تشویقی در ازای خرید با کالابرگ الکترونیک از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان برای هر نفر خاطرنشان کرد: بر اساس طرح جدید مقرر شده است، چنانچه قیمت‌ها در سه ماه آینده نوسان داشته باشد، میزان یارانه تشویقی نیز به نسبت آن افزایش یابد تا تثبیت بازار بر اساس خرید با کالابرگ تضمین شده باشد.

رییس‌جمهور ضمن قدردانی از این اقدام بر ضرورت و اهمیت تداوم و استمرار اجرای این طرح در فاصله زمانی اعلام شده در راستای ارتقای رفاه مردم و پرهیز از انقطاع آن با نظارت دقیق بر اجرا تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جلسه امروز هیات دولت با اشاره به مطالبه هنرمندان برای احداث یک تالار هنری جدید و فاخر در شهر تهران گفت: بررسی‌ها و مطالعات اجرای یک تالار هنری فاخر و ملی در شهر تهران از ابتدای فعالیت به کار دولت مردمی آغاز شده بود تا اینکه با حمایت‌های رییس جمهور مقرر شد قطعه زمینی به مساحت ۸ هزار متر در مجموعه خیابان حجاب در جنب پارک لاله که از گذشته به گذر هنر مشهور بود، برای احداث این تالار اختصاص یابد و به زودی فراخوان احداث آن با معماری ایرانی-اسلامی منتشر خواهد شد تا ان‌شاالله در پنجاهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

همچنین در این جلسه رییسی در بخشی از سخنان خود با توصیه اکید به وزرا و مسیولان دستگاه‌های اجرایی برای گره‌گشایی از مسایل و راه انداختن امور زندگی مردم تاکید کرد: همه تلاش خود را برای خدمتگزاری به مردم به کار بگیرید و هر جا و هر کاری که به مردم مربوط است، کارها را صریح، روشن و سریع به پیش ببرید؛ مسایلی که مرتبط با مردم است به هیچ وجه نباید با تأخیر مواجه شود.

رییس‌جمهور در ابتدای جلسه امروز نیز با تبریک فرارسیدن عید مبعث رسول گرامی اسلام (ص) و آرزوی بهره‌مندی همه مسلمین از برکات این عید خاطرنشان کرد: حُسن خلق و مکارم اخلاق از مسایلی است که به شدت مورد تاکید و توجه پیامبر اسلام بود و برخورداری از حسن خلق ظاهری و مکارم اخلاق باطنی بسیار در کرامت نفس انسان تأثیرگذار است؛ چه آنکه ایستادگی و بزرگ‌منشی امروز مردم فلسطین در مقابل ظلم ناشی از همین کرامت نفس است.