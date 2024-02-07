حدود ۷۱ درصد از مشترکین خانگی گیلان کمتر از الگو آب مصرف می کنند

علیرضا غیاثی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آمار، مصرف آب ۷۱ درصد خانوارهای گیلانی کمتر از الگوی تعیین شده که معادل ۱۳ مترمکعب در ماه است می‌باشد، اما ۲۹ درصد خانوارها جزو مشترکان پرمصرف محسوب می‌شوند، همچنین در بخش مصارف غیر خانگی نیز ۱۹ درصد مشترکین جز مشترکین پر مصرف به حساب می آیند.

وی تصریح کرد: با هدف کنترل و مدیریت مصرف و ضرورت برنامه ریزی برای انجام اقدامات پیشگیرانه، طبق ابلاغ وزارت نیرو، تعرفه محاسبۀ آب بها برای مشترکین پرمصرف به صورت تصاعدی محاسبه می‌شود و درصد افزایش تعرفه برای مشترکین بد مصرف به صورت پلکانی می‌باشد.

غیاثی افزود: در حوز آبرسانی ۶۱ درصد از کل مشترکین شرکت آبفای گیلان شهری و ۳۹ درصد از آنها مشترکین روستایی می‌باشند که این ارقام معادل ۵۶۱ هزار و ۶۲۴ اشتراک شهری و ۳۶۵ هزار و ۸۵۶ اشتراک روستایی می‌باشد؛ به طور کل ۹۹/۹۹ درصد جمعیت شهری و حدود ۸۶ درصد از جمعیت روستایی استان گیلان تحت پوشش خدمات آبرسانی شرکت بوده و از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می‌باشند.

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان با تأکید بر لزوم بهینه سازی مصارف آب شرب، یادآور شد: اگر مدیریت مصرف آب اعمال نشود با مشکلات آبی روبرو خواهیم شد و جمع آوری و قطع انشعابات مصارف نامتعارف از جمله، انشعابات غیرمجاز و … با جدیت پیگیری می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پرداخت به موقع قبوض آب بها در ارائه بهتر و مطلوب خدمات رسانی به مشترکین، افزود: مشترکین پرمصرفی که در پرداخت آب بها تأخیر دارند در مرحله اول با اخطار و در مراحل بعد با قطعی آب شرب مواجه خواهند شد.

گفتنی است؛ به منظور رفاه حال مشترکین درگاه‌های پرداخت آنلاین مانند موبایل بانک، شورت لینک موجود در پیامک قبض، سیستم USSD فعال می‌باشد، مشترکین محترم استان می‌توانند از طریق درگاه کدهای دستوری USSD شرکت علاوه بر خدماتی نظیر دریافت و پرداخت قبض آب بها، ثبت یا حذف شماره همراه مشترک و اعلام رقم کارکرد کنتور، نسبت به اعلام حوادث و فوریت‌های آبرسانی در حوزه آب و فاضلاب بدون نیاز به ماندن در صف انتظار ارتباط با کارشناسان پاسخگو، اقدام کنند.