عشایرکهگیلویه و بویراحمد ۴۵درصد ازگوشت مصرفی مردم راتامین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله آذرفر ظهر چهارشنبه در نشست شورای عشایر کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین ۳۵ درصد از صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد نیز توس عشایر تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه حمایت از عشایر به عنوان یکی از اقشار تأثیرگذار در امنیت غذایی اهمیت بسیار زیادی دارد، گفت: عشایر کهگیلویه و بویراحمد با پرورش یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام، در اختیار داشتن داشتن ۲۶ درصد از عرصه‌های زراعی و ۱۷ درصد باغستان‌ها همواره تولید کنندگانی بودند که نقش مهمی در رونق اقتصادی داشته‌اند.

آذرفر اظهار داشت: در راستای رفاه حال عشایر، احداث زیرساخت‌های رفاهی مانند سرویس‌های بهداشتی از اولویت‌های دولت سیزدهم در سکونتگاه‌های عشایری است اما ایجاد این زیرساخت‌ها به علت اینکه ۵۰ درصد از عشایر استان پروانه مرتع‌داری ندارند از موانع خدمات رسانی به این قشر است

مدیرکل امور عشایر استان تصریح کرد: میزان اعتبارات استان از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری افزایش چشمگیری یافته به طوری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ میلیارد ریال و در سال جاری، ۲۷۰ میلیارد ریال از محل منابع مالی مذکور به عشایر استان اختصاص یافته است.

وی افزود: عشایر به علت چادرنشین بودن بیشترین خسارت را از سیلاب تابستان سال گذشته، متحمل شده‌اند اما اعتبار اختصاص یافته برای جبران این آسیب‌ها اندک است.

آذرفر بیان داشت: ۸۰ درصد از عشایر استان به راه دسترسی دارند که این شاخص بیشتر از میانگین کشوری است و دولت سیزدهم نیز در سال جاری با اختصاص ۸۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به عشایر کهگیلویه و بویراحمد مصمم است تا به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند.

وی اظهار داشت: نوسازی ناوگان آبرسانی سیار به مناطق عشایری استان نیز از دغده‌های مهم است که اعتبار لازم را دارد اما مجوز نوسازی دستگاه‌ها را نداریم.

آذرفر تصریح کرد: بر اساس قانون، مجوز باید توسط اداره کل اقتصاد و دارایی برای خرید ماشین آلات اعطا شود که به علت تکمیل سهمیه مجوز ماشین آلات استان در سال‌های گذشته تحقق آن تاکنون امکان پذیر نشده و ۱۰ دستگاه تجهیزات خودرویی ناوگان آبرسانی سیار به مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد فرسوده هستند.